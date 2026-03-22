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'जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की या जिनके वोट रद्द हुए, भूपेंद्र हुड्डा उन्हें बचा रहे हैं'- अर्जुन चौटाला

'पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने खेल किया था': अर्जुन चौटाला शनिवार को रोहतक में पार्टी की मीटिंग में पहुंचे थे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि "पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने खेल किया था. एक चुनाव में स्याही बदली गई और किसने स्याही बदली, हुड्डा की देखरेख में सब हुआ था. जब अजय माकन ने चुनाव लड़ा तो हुड्डा ने क्रॉस वोटिंग में किरण चौधरी का नाम लिया था. अब विधानसभा में आम चर्चा है कि कांग्रेस विधायक 20 से 30 करोड़ रुपये में बिके हैं. हालांकि सही राशि का तो या तो हुड्डा को पता है या फिर बिकने वाले विधायकों."

रोहतक: इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांगा है. उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि "चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 9 वोट बेचने का काम किया और विधायकों का खुला बाजार लगाया. अब यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और सबके सामने है." उन्होंने कहा कि "चुनाव के लिए जिन विधायकों के वोट रद्द हुए, उन्हें हुड्डा क्यों बचा रहे हैं." वहीं उन्होंने यह भी कहा कि "इनेलो ने कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद ही राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लिया".

'सब खेल होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप क्यों बैठे हैं': अर्जुन चौटाला ने कहा कि "अब यह तो आकलन ही लगाया जा सकता है लेकिन जब कोई विधायक संगठन का नहीं रहता है. चाहे वह किसी भी दाम पर वोट बेच देता है तो वह बिकाऊ ही होता है." उन्होंने कहा कि सब खेल होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप क्यों बैठे हैं. क्या उनके चश्मे में कोई दिक्कत आ गई थी जो उन्हें बैलेट पेपर पर बिंदी दिखाई नहीं दी और फटी हुई पर्चियां नहीं दिखी."

'कर्मवीर बौद्ध की किस्मत अच्छी थी': उन्होंने कहा कि "यह तो कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध की किस्मत अच्छी थी अन्यथा कांग्रेस ने तो विधायकों को बेचने का काम किया. जबकि बीजेपी अच्छी तरह से फिल्डिंग नहीं लगा पाई."

'..किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आया': एक सवाल के जवाब में इनेलो विधायक ने कहा कि "उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आया. इनेलो ने कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद ही राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लिया." उन्होंने राज्यसभा चुनाव के तीनों उम्मीदवारों को नागनाथ, सांपनाथ और बिच्छूनाथ करार दिया.

यह समय प्रदेश में बदलाव का है: इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि "निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को समर्थन का वादा नहीं किया था. वोट मांगना सबका अधिकार है और अभय चौटाला ने सतीश नांदल के वोट की अपील पर सिर्फ यही कहा था कि देखेंगे. लेकिन चुनाव लड़ने वाले को ज्यादातर उम्मीद होती है. एक अन्य सवाल के जवाब में अर्जुन चौटाला ने कहा कि यह समय प्रदेश में बदलाव का है और बदलाव के रूप में आज मुख्य दल इनेलो है."