रेवाड़ी में केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने SDM से इस कारण मांगी माफी, कहा- 'कभी-कभी गलती हो जाती है'

केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी एसडीएम सुरेश कुमार दलाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.

RAO INDERJIT SINGH VS REWARI SDM
केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
रेवाड़ीः केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से अपनी गलती स्वीकार करते हुए रेवाड़ी एसडीएम सुरेश कुमार दलाल से सार्वजनिक मंच से माफी मांगी है. शुक्रवार को रेवाड़ी में नगर परिषद के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने माफी मांगी.

क्या है मामला ? दरअसल 23 नवंबर 2025 को रेवाड़ी में यूनिटी मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. उस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कोसली विधायक अनिल यादव का गलत नाम लेने का आरोप लगाते हुए एसडीएम सुरेश कुमार दलाल पर भड़क गए थे. उस समय मंत्री ने कहा था कि "विधायक का नाम अनिल यादव है, सुनील यादव नहीं."

'एसडीएम साहब... कभी-कभी गलती हो जाती है': शुक्रवार को रेवाड़ी के नगर परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से कहा कि "पिछले कार्यक्रम मैं एसडीएम साहब पर थोड़ा गुस्सा हो गया था. मुझे लगा था कि उन्होंने कोसली विधायक का नाम सुनील यादव लिया था, अनिल यादव नहीं. बाद में मैंने एक वीडियो देखा तो पता चला कि एसडीएम साहब ने अनिल यादव ही कहा था. इसका मतलब गलती मेरी थी." केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हंसते हुए कहा, "कोई बात नहीं, एसडीएम साहब... कभी-कभी गलती हो जाती है. लेकिन अगर कोई अधिकारी या कार्यकर्ता गलती करेगा और मैं पकड़ लूंगा तो बख्शूंगा नहीं."

राव इंद्रजीत सिंह ने SDM सुरेश कुमार दलाल से मांगी माफी (Etv Bharat)

'गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए': इसके बाद उन्होंने सभी से अपील की कि, "मैं रेवाड़ी का बाशिंदा हूं, भाईचारे के नाते आपको सलाह दे रहा हूं. अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए. मैंने अपनी गलती मान ली." बता दें कि, 23 नवंबर को राव तुलाराम स्टेडियम में यूनिटी मार्च कार्यक्रम के संबोधन के दौरान मंत्री राव इंद्रजीत सिंह विधायक का गलत नाम लेने पर एसडीएम सुरेश कुमार पर भड़क गए थे.

'एसडीएम साहब आपने गलती कर दी...' राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था, "सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन जो सरकारी नौकरी प्राप्त करके कोई काम करता है. उसको वहां के चुने हुए नुमाइंदों के नाम याद रहने चाहिए. यहां तीन विधायक बैठे हैं. रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह, बावल से डॉ. कृष्ण और कोसली से अनिल यादव, सुनील यादव नहीं." मंत्री ने एसडीएम से कहा था "उसको याद रखना चाहिए कि सुनील यादव नहीं अनिल यादव है." एसडीएम साहब आपने गलती कर दी. इस पर एसडीएम सुरेश कुमार दलाल ने जवाब दिया था कि उन्होंने मंच से कोसली विधायक अनिल यादव ही कहा.

संपादक की पसंद

