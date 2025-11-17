ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कार बनी आग का गोला, डिवाइडर से टकराने के बाद धूं-धूं कर जली, मंजर देख सिहरे लोग

रेवाड़ी: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक के नजदीक रविवार रात को गोवंश को बचाने की कोशिश में एक कार डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई. आग लपटें देख ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की.

डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आगः जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के रहने वाले मोहित अपनी ब्रेजा कार में सवार होकर कंपनी के काम से रविवार रात को जयपुर जा रहा था. बनीपुर चौक के नजदीक अचानक एक गोवंश कार के सामने आ गया, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वो डिवाइडर से जा टकराई. डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई. आग की लपटें देख ड्राइवर मोहित ने कूद कर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.