गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी में सरपंच पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

रेवाड़ी में सरपंच पर जानलेवा हमला: इसके बाद भी हमलावर नहीं रुके. बदमाशों ने सुरेंद्र पहलवान को सड़क पर पटक कर लाठी-डंडे से पीठ-पीठ कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घायल सरपंच को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

रेवाड़ीः जिले के भालखी के सरंपच प्रतिनिधि सुरेंद्र पहलवान उर्फ डोलिया पर सोमवार को जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने गणतंत्र दिवस समारोह से लौटते समय वारदात को अंजाम दिया. तीन-चार गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने हाइवे पर एम्स के पास पहले सुरेंद्र पहलवान की गाड़ी में टक्कर मारी. फिर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया और तीन राउंड फायर की. इस दौरान पैर में गोली लगने से सुरेंद्र पहलवान घायल हो गए.

हमले में घायल सुरेंद्र पहलवान की क्षतिग्रस्त कार (Etv Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था पर सवालः सरपंच प्रतिनिधि पर हमले से भालखी गांव में तनाव बना हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला पुलिस पिछले एक सप्ताह से पुख्ता सुरक्षा के दावे कर रही थी. पुलिस वीआईपी सुरक्षा में व्यस्त थी और बदमाशों ने गणतंत्र दिवस के दिन ही समारोह में लौट रहे सरपंच प्रतिनिधि पर खुलेआम सड़क पर हमला कर दिया. हमले ने पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा के दावे की पोल खोल दी. इस वारदात को अंजाम देकर न केवल बदमाशों ने पुलिस की पुख्ता सुरक्षा में सेंधमारी की, बल्कि पुलिस को भी खुली चुनौती दे डाली है. बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए खेल मंत्री गौरव गौतम रेवाड़ी में थे.

सीआईए की 2 टीमें मामले में कर रही है जांचः हमले का आरोप माजरा के सरपंच रविंद्र हाथी और उसके साथियों पर लगा है. कुछ दिन पहले रविंद्र हाथी ने माजरा की ढाणी में सीवर विवाद को लेकर सुरेंद्र उर्फ डोलिया पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा था. सुरेंद्र पर हुए हमले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस की ओर से मामले में दो सीआईए टीमों को गठित कर दिया गया है.