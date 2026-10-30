लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान का आगाज: SIR और वोटर लिस्ट पर कांग्रेस को जवाब देगी भाजपा
BJP on SIR: पहले चरण में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 15 जिलों में कार्यक्रम करेगी भाजपा.
Published : October 30, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 3:54 PM IST
कुचामन सिटी/सवाई माधोपुर : भाजपा ने कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची के मुद्दे पर प्रस्तावित महारैली की जवाबी तैयारी तेज की. भाजपा प्रदेश में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान चलाएगी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता जनसभा और पदयात्रा के जरिए आमजन को मतदाता सूची की शुचिता, SIR और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जागरूक करेंगे.
जनता के बीच देंगे जवाब: राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने शुक्रवार को डीडवाना- कुचामन जिले के कुचामन सिटी में बताया कि अभियान के पहले चरण की शुरुआत शुक्रवार को कोटा से हुई. इसके जरिए भाजपा कांग्रेस की ओर से SIR और मतदाता सूची को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब जनता के बीच जाकर देगी. चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शी होना जरूरी है. भाजपा का उद्देश्य जनता को मतदाता सूची की शुचिता, SIR प्रक्रिया और अवैध घुसपैठ जैसे विषयों की जानकारी देना है. कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा तथ्यों के साथ जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखेगी.
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5 नवंबर तक अभियान: चौधरी ने बताया, अभियान से पार्टी संगठन के कार्यकर्ता आमजन के बीच पहुंचकर मतदाता सूची की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर संवाद करेंगे. भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मूलचंद बागड़ा ने बताया कि पार्टी ने अभियान को दो चरणों में विभाजित किया. पहला चरण 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 15 जिलों में कार्यक्रम किए जाएंगे. दीपावली के बाद दूसरा चरण शुरू करेंगे, जिसमें शेष जिलों में अभियान चलाएंगे. पार्टी कार्यकर्ता आमजन के बीच पहुंचकर मतदाता सूची की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर संवाद करेंगे.
मंत्री मीणा बोले-प्रदर्शन की अपनी सीमाएं: उधर, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में मीडिया को भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की जानकारी दी. मीणा ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता पैदा करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है. पहली बार देखने को मिल रहा है कि आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री निवास के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन की भी अपनी मर्यादाएं और सीमाएं होती हैं. मीणा ने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है. कांग्रेस शासन में कई बार एसआईआर हुई. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनके नाम मतदाता सूची में बने रहने चाहिए क्या? वे बोले, मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाए रखने के लिए ऐसे नामों को हटाना बेहद जरूरी है.
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वोट चोरी के आरोप पर जवाब: मंत्री मीणा ने कहा कि यदि वास्तव में वोट चोरी हो रही है तो फिर सवाई माधोपुर से भाजपा के चुनाव जीतने के बावजूद बामनवास से कांग्रेस की इंदिरा मीणा कैसे चुनाव जीत गईं? गंगापुर सिटी से कांग्रेस के रामकेश मीणा की जीत पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने के साथ ही वोट चोरी जैसे मुद्दों पर भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है.
अकाल एवं बेनीवाल पर बोले: कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों की चुनिंदा तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है. पंचायत चुनाव बाद आपदा राहत कार्यों को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक अनुमति लेकर कार्यवाही की जाएगी. रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर डॉ. मीणा बोले, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है.
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