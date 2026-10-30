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लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान का आगाज: SIR और वोटर लिस्ट पर कांग्रेस को जवाब देगी भाजपा

कुचामन में अभियान की जानकारी देते मंत्री चौधरी ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी/सवाई माधोपुर : भाजपा ने कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची के मुद्दे पर प्रस्तावित महारैली की जवाबी तैयारी तेज की. भाजपा प्रदेश में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान चलाएगी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता जनसभा और पदयात्रा के जरिए आमजन को मतदाता सूची की शुचिता, SIR और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जागरूक करेंगे.

जनता के बीच देंगे जवाब: राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने शुक्रवार को डीडवाना- कुचामन जिले के कुचामन सिटी में बताया कि अभियान के पहले चरण की शुरुआत शुक्रवार को कोटा से हुई. इसके जरिए भाजपा कांग्रेस की ओर से SIR और मतदाता सूची को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब जनता के बीच जाकर देगी. चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शी होना जरूरी है. भाजपा का उद्देश्य जनता को मतदाता सूची की शुचिता, SIR प्रक्रिया और अवैध घुसपैठ जैसे विषयों की जानकारी देना है. कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा तथ्यों के साथ जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखेगी.