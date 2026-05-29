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ब्रेक फेल होने पर हादसा, अनियंत्रित ऑटो मोबाइल शॉप में घुसा, CCTV में कैद हुई घटना

रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित ऑटो सीधा मोबाइल दुकान में घुस गया.

मोबाइल शॉप में घुसा अनियंत्रित ऑटो
मोबाइल शॉप में घुसा अनियंत्रित ऑटो (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 6:50 PM IST

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चूरू: जिले के रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास शुक्रवार को एक सनसनीखेज हादसा हो गया. एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पास की एक मोबाइल शॉप में जा घुसा. घटना से आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए. इस हादसे में दो लोगों को चोटें आई हैं. पीड़ित दुकानदार देव शर्मा ने बताया कि दुकान में वो कस्टमर को मोबाइल सेट दिखा रहे थे, तभी एक ऑटो दुकाम में आ घुसा. हादसे में मोबाइल शॉप को काफी नुकसान हुआ है.

जानकारी के अनुसार भोजासर निवासी टैम्पो चालक अपना ऑटो लेकर पुलिया नंबर चार से अशोक स्तंभ की ओर आ रहा था. अशोक स्तंभ के पास पहुंचते ही ऑटो के ब्रेक फेल हो गए. चालक ने सड़क पर चल रहे लोगों की जान बचाने के लिए ऑटो को पास की गली की ओर मोड़ दिया, लेकिन गली में भी भीड़ देखकर उसने बड़ा हादसा रोकने के लिए ऑटो को एसएस मोबाइल शॉप की तरफ घुमा दिया. परिणामस्वरूप ऑटो सीधा दुकान के अंदर घुस गया.

देखिए घटना का सीसीटीवी वीडियो (ETV Bharat Churu)

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मोबाइल शॉप हुई क्षतिग्रस्त: हादसे के समय दुकान में व्यापारी सहित चार-पांच लोग मौजूद थे. अचानक हुई इस घटना से सभी की धड़कनें बढ़ गईं. दुकान का कांच का गेट, काउंटर के शीशे और कई मोबाइल फोन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. व्यापारी बताया कि कि उसे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. हादसे में दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने चालक की सतर्कता की सराहना की कि उसने सड़क पर चल रहे लोगों को बचाने के लिए दुकान की ओर ऑटो मोड़ लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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चूरू में ऑटो मोबाइल दुकान में घुसा
रतनगढ़ में ऑटो का ब्रेक हुआ फेल
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