ETV Bharat / state

रांची में दिल दहलाने वाली घटना, प्रेम प्रसंग में युवक ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद भी दे दी जान, जांच में जुटी पुलिस

रांचीः रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर खलारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी है. गोली मारने के बाद युवक अपने घर गया और अपने सिर पर गोली मारकर जान देने की कोशिश की. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि लड़की को रांची रेफर किया गया है. उसकी हालत गंभीर है.

ग्रामीण एसपी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार की सुबह करीब 9 से सवा नौ बजे के बीच की है. लड़की अपने घर से कहीं जाने के लिए निकली थी. इसी बीच केडीएच ग्राउंड के पास लड़की को युवक ने घेर लिया और उसके सीने में गोली दाग दी. गोली लगते ही लड़की जमीन पर गिर गई. गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लड़की को नजदीकी अस्पताल ले गए. लड़की की हालत गंभीर थी लिहाजा, उसे रांची रेफर कर दिया गया.

आत्म हत्या से पहले युवक का वीडियो (Etv Bharat)

इस घटना के बाद लड़का अपने घर पहुंचा और करीब 10 मिनट का वीडियो बनाया. वीडियो में उसने इस बात का जिक्र किया कैसे लड़की ने उसे धोखा दिया है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे. इसी बीच लड़की की शादी किसी और लड़के साथ तय हो गयी थी. इस खबर से लड़का बहुत परेशान था जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है.

लड़के का भाई और लड़की के पिता सीसीएल में काम करते हैं. छह साल से दोनों के बीच के बीच प्रेम प्रसंग था. लड़के की उम्र 35 साल है. वह छत्तीसगढ़ के विलासपुर स्थित मस्तुरी थाना क्षेत्र के मल्हार गांव का मूल निवासी है. पूरा परिवार खलारी थाना के केडीएच कॉलोनी के क्वार्टर नंबर MQ/123 में रहता है.