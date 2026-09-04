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नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, प्रदेश में अब मैदान में 38,891 प्रत्याशी, 77 निर्विरोध चुने गए

जयपुर : राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई. प्रदेश के 41 जिलों के 10,245 वार्डों में 38,891 प्रत्याशी मैदान में हैं. निर्वाचन आयोग के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 77 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नाम वापसी के अंतिम चरण तक प्रदेशभर में 10,112 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए. तकनीकी सहित विभिन्न कारणों से 17,137 नामांकन पत्र खारिज किए गए. इसके बाद 38,891 प्रत्याशियों का मैदान में बने रहना बताता है कि बड़ी संख्या में वार्डों में बहुकोणीय मुकाबले होंगे. नामांकन और स्क्रूटनी के दौर से गुजरने के बाद अब मुकाबला सीधे जनता के बीच पहुंच गया है. प्रत्याशियों के सामने मतदाताओं तक पहुंचने, अपने पक्ष में माहौल बनाने और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडे में शामिल करने की चुनौती है. भाजपा और कांग्रेस के सामने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में संगठन को एकजुट रखने और बागियों के असर को सीमित करने की परीक्षा होगी.

77 प्रत्याशी निर्विरोध: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनावी मुकाबले का एक हिस्सा मतदान से पहले ही पूरा हो चुका है. प्रदेश के अलग-अलग निकायों में 77 उम्मीदवार निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके हैं. अब शेष वार्डों में प्रत्याशी मतदाताओं के बीच ताकत आजमाएंगे. खास बात है कि कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय और बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं. ऐसे में कई सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले बन गए. इसका सीधा असर प्रमुख राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है. जिन वार्डों में बागी मजबूत हैं, वहां अधिकृत उम्मीदवारों के लिए चुनौती बढ़ सकती है.

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2500 वार्ड ऐसे जहां...: आयोग के अनुसार, प्रदेश में कुल 10,245 वार्डों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है. इनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के करीब ढाई हजार वार्ड ऐसे हैं, जहां दोनों दलों में से किसी एक का अधिकृत प्रत्याशी मैदान में नहीं है. इनमें भाजपा के करीब 704 वार्ड बताए जा रहे हैं. ऐसे वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका और चुनावी नतीजों का स्वरूप खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है.

यहां सबसे ज्यादा घमासान : प्रत्याशियों की संख्या के लिहाज से कोटपूतली नगर परिषद और भरतपुर नगर निगम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. कोटपूतली में 60 वार्डों के लिए 428 प्रत्याशी मैदान में हैं. यहां औसतन सात से अधिक उम्मीदवार एक वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में मुकाबला बेहद रोचक और बहुकोणीय बन गया. स्थानीय राजनीतिक समीकरण, निर्दलीय उम्मीदवार और बागी प्रत्याशी कई वार्डों में परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं.