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राजस्थान में 30 फीसदी से ज्यादा प्रसव अभी भी घरों में, नहीं लग पा रही जनसंख्या वृद्धि पर लगाम, गांवों में ज्यादा मौतें

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की रिपोर्ट में राजस्थान में लिंगानुपात का बढ़ना सुखद बताया गया है.

Swasthya Bhawan
स्वास्थ्य भवन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 3:43 PM IST

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जयपुर: राज्य सरकार के तमाम प्रयासों और जन जागरण अभियान चलाए जाने के बावजूद प्रदेश में अभी भी 30 फीसदी से ज्यादा प्रसव घरों में हो रहे हैं. साथ ही जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए किया जा रहे तमाम प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं. प्रदेश में अभी भी 5% बच्चे तीसरी या चौथी संतान के रूप में जन्म ले रहे हैं. जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की हाल ही में साल 2025 की जारी हुई वार्षिक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

6 लाख से ज्यादा बच्चों का जन्म गैर–संस्थागत: रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में प्रदेश में 13 लाख 75 हजार 389 बच्चों का संस्थागत जन्म हुआ है. जबकि 6 लाख 7 हजार 330 बच्चों का जन्म गैर संस्थागत हुआ. औसत निकाला जाए, तो यह 30.63 फीसदी होता है. हालांकि साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई है. साल 2024 में 13 लाख 45 हजार 967 संस्थागत और 6 लाख 25 हजार 648 गैर संस्थागत जन्म हुआ है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव दाईयों के जरिए ज्यादा हुए हैं.

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कम उम्र की महिलाओं का मां बनना चिंताजनक: वहीं रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 19 वर्ष से कम आयु की महिलाओं ने 46 हजार 516 बच्चों को पहले बच्चे के तौर पर जन्म दिया. रिपोर्ट में इस पर चिंता जाहिर की गई है. इसके अलावा 20 से 24 साल की महिलाओं ने 6 लाख 8 हजार 188 बच्चों को जन्म दिया. वहीं 25 से 29 साल की महिलाओं ने 3 लाख 52 हजार 141 बच्चों को प्रथम प्रसव के रूप में जन्म दिया. वहीं 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में केवल 311 प्रथम प्रसव के मामले दर्ज हुए हैं.

परिवार नियोजन पर भी चिंता: रिपोर्ट में इस पर भी चिंता जाहिर की गई है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि पर लगाम नहीं लग पा रही है. परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2025 में 5% से ज्यादा बच्चों का जन्म तीसरी या चौथी संतान के रूप में हुआ है. प्रथम प्रसव 56.69, दूसरा प्रसव 37.81, तीसरा प्रसव 5. 25% और चौथा प्रसव 0.25% है. हालांकि रिपोर्ट में लिंगानुपात का बढ़ना सुखद बताया गया है. साल 2024 में प्रति हजार पुरुषों पर 903 महिलाएं थी जबकि 2025 में पंजीकृत जन्मों का लिंगानुपात हजार पुरुषों पर 905 महिलाओं का रहा है.

73 फीसदी मृत्यु अस्पतालों के बाहर: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में ज्यादातर मौतें अस्पतालों के बाहर हुई है. हालांकि इसका कारण रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि इन लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाया होगा. रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख 36 हजार 692 लोगों की मौत अस्पतालों और 3 लाख 74 हजार 703 लोगों की मौत गैर संस्थागत दर्ज हुई है. औसत देखा जाए तो गैर संस्थागत मौत 73.27 प्रतिशत रही है. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अकेले 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मौतें हुई हैं. 3 लाख 11 हजार 66 मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 लाख 99 हजार 729 मौत शहरी क्षेत्र में हुई है. माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरों में चिकित्सा सेवाएं ज्यादा बेहतर है.

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रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु:

  • साल 2025 में पुरुष वर्ग में 52.50, महिला वर्ग में 47.49 और ट्रांसजेंडर 0.1% जन्मों का पंजीकरण हुआ.
  • साल 2025 में पुरुष मृत्यु 3 लाख 62 हजार, महिला मृत्यु 2 लाख 51 हजार 55, और ट्रांसजेंडर 40 का पंजीकरण हुआ. औसत निकाला जाए तो पुरुष वर्ग में 59.87, महिला वर्ग में 40.12 और ट्रांसजेंडर में 0.1% रहा.
  • साल 2025 में कुल 766 महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हुई.

हमारा फोकस संस्थागत प्रसव पर ज्यादा: वहीं स्वास्थ्य निदेशक डॉ रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि हमारा फोकस संस्थागत प्रसव पर ज्यादा रहता है. समय-समय पर हम अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देते रहते हैं. साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए शहरों और ग्रामीण इलाकों में जन जागरण अभियान भी चलाए जाते हैं. हमने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं क की लगातार मॉनिटरिंग की जाए.

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स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब: वहीं इस मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है. राजस्थान में 20 से ज्यादा प्रसूताओं की अस्पतालों में मौत हो गई. उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खुद कह चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जगह पानी था. एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. अब सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से डर रहे हैं. इसलिए प्रस्तूताएं भी डर के मारे अस्पतालों में न जाकर घरों में ही प्रसव करा रहे हैं. गहलोत सरकार के समय लोगों का अस्पतालों और फ्री इलाज पर भरोसा था. सरकारी मुफ्त इलाज पूरे देश में एक मॉडल था. जिसे इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है.

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CIVIL REGISTRATION SYSTEM REPORT
30 PERCENT OF DELIVERIES AT HOME
SEX RATIO IN RAJASTHAN INCREASED
जनसंख्या वृद्धि पर लगाम
UNCONTROLLED POPULATION GROWTH

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