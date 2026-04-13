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अब गर्ल्स स्कूलों में 'नो एंट्री' का सख्त नियम लागू, बाहरी व्यक्ति बिना लिखित परमिशन के नहीं मिल सकेंगे

बिना लिखित अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल या हॉस्टल में बच्चों से मिलने नहीं जा सकेंगे.

राजस्थान गर्ल्स स्कूल
राजस्थान गर्ल्स स्कूल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 9:04 PM IST

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जयपुर: अब गर्ल्स स्कूलों में 'नो परमिशन, नो एंट्री' का सख्त नियम लागू हो गया है. छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है, जिसमें बिना लिखित अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल या हॉस्टल की दहलीज तक नहीं पहुंच सकेगा. नए निर्देशों के साथ ही मुलाकात से लेकर निरीक्षण तक हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि स्कूली छात्राओं की सुरक्षित माहौल बना रहे.

प्रदेश के गर्ल्स स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब राज्य के सभी बालिका विद्यालयों और छात्रावासों में बिना सक्षम अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नए निर्देशों के तहत न केवल अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी, बल्कि विद्यालय परिसर में आने-जाने की प्रक्रिया को भी कड़ाई से नियंत्रित किया जाएगा, ताकि छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई का माहौल प्रभावित न हो.

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लिखित अनुमति लेना जरूरी: शिक्षा विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव ओपी वर्मा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी बालिका विद्यालय और छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों को सक्षम स्तर की अनुमति के बिना अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देशित किया है. विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब बालिका स्कूलों और छात्रावास में किसी से मिलने आने वालों को बालिका के अभिभावकों की लिखित अनुमति दिखानी होगी. बिना अभिभावकों की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी बालिका से मिलने नहीं दिया जाएगा. ना ही विद्यालय परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा.

प्रदेश के सभी केजीबी, बालिका विद्यालय अन्य बालिका छात्रावास में सक्षम स्तर (प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापिका /अधीक्षक) की लिखित अनुमति के बिना किसी भी अधिकृत बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. गर्ल्स स्कूलों, हॉस्टल्स के निरीक्षण के दौरान महिला अधिकारी कार्मिक की उपस्थिति भी अनिवार्य की जाएगी. वहीं, निरिक्षणकर्ता भी इन संस्थानों में रात्रि विश्राम नहीं करेंगे.

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