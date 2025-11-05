रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, अतिरिक्त बिजली पर 55 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा मिलेंगे
बिजली पर कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए राशि में बढ़ोतरी की है जो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में सप्लाई करते हैं.
जयपुर: राजस्थान में अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है. रूफ टॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से सौर ऊर्जा पैदा कर ग्रिड को बिजली उपलब्ध कराने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनियों ने राशि में बढ़ोतरी की है. ऐसे उपभोक्ताओं को अपने उपभोग के बाद ग्रिड में दी जाने वाली अतिरिक्त बिजली के बदले 55 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा मिलेंगे.
राजस्थान डिस्कॉम्स ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.71 रुपए के स्थान पर अब 3.26 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करेगा. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के क्रम में विद्युत वितरण निगमों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. इन टैरिफ में बढ़ोतरी के यह आदेश चालू बिलिंग माह से प्रभावी हो जाएंगे.
प्रदेश के 1.35 लाख उपभोक्ताओं को लाभ: प्रदेश में 1 लाख 35 हजार से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने नेट मीटरिंग के माध्यम से अपने घर या आवासीय परिसर की छत पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर रखे हैं, अब 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी से प्रदेश में रूफ टॉप सोलर सिस्टम की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक से अधिक उपभोक्ता सस्ती एवं सर्वसुलभ सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित होंगे.
तीन किलोवाट के सिस्टम पर 78 हजार अनुदान: ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रदेश में 96 हजार 685 उपभोक्ताओं ने रूफ टॉप सोलर स्थापित किए हैं. इस योजना में उन्हें 3 किलोवाट तक का रूफ टॉप सोलर लगाने पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है.
