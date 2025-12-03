ETV Bharat / state

कांग्रेस ने युवाओं को सौंपी संगठन की कमान, 45 में से 21 जिला अध्यक्ष 50 से कम उम्र के

कांग्रेस के ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत पार्टी ने संगठन की कमान युवाओं के हाथ में सौंपी है.

राजस्थान कांग्रेस कार्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 4:45 PM IST

4 Min Read
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत पार्टी ने संगठन की कमान बड़े पैमाने पर युवाओं के हाथ सौंपने का फैसला लागू करना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि देशभर में ज्यादातर नए जिला अध्यक्ष 50 वर्ष से कम आयु के बनाए जा रहे हैं.

राजस्थान में भी इसी अभियान के तहत रायशुमारी के बाद नियुक्तियां की गईं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के 50 में से 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिनमें से 21 जिला अध्यक्ष 50 वर्ष से कम आयु के हैं. 15 और जिला अध्यक्ष 50 से 60 वर्ष के बीच के हैं, यानी कुल मिलाकर 36 जिला अध्यक्ष 60 वर्ष से कम आयु के हैं. केवल 7 जिला अध्यक्ष ही 60 वर्ष से ऊपर के हैं. इस तरह कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से जिले की कमान युवाओं को सौंपी है.

कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी (ETV Bharat Jaipur)

सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष

  • किशोर चौधरी (ब्यावर) - 32 वर्ष

सबसे अधिक उम्र के जिला अध्यक्ष

  • राजकुमार जयपाल (अजमेर शहर) और विद्याधर चौधरी (जयपुर देहात पश्चिम) - 69-69 वर्ष

40 वर्ष से कम आयु के जिला अध्यक्ष

  • किशोर चौधरी (ब्यावर) - 32 वर्ष
  • प्रियंका मेघवाल (बालोतरा) - 37 वर्ष
  • संजय जाटव (धौलपुर) - 37 वर्ष
  • रमीला मेघवाल (जालौर) - 37 वर्ष
  • विकास चौधरी (अजमेर ग्रामीण) - 38 वर्ष
  • हनुमान राम बागड़ा (नागौर) - 38 वर्ष
  • इंदिरा मीणा (सवाई माधोपुर) - 38 वर्ष

60 वर्ष से अधिक आयु के जिला अध्यक्ष

  • राजकुमार जयपाल (अजमेर शहर) - 69 वर्ष
  • विद्याधर चौधरी (जयपुर देहात पश्चिम) - 69 वर्ष
  • परमानंद मेहता (सलूंबर) - 67 वर्ष
  • रघुवीर मीणा (उदयपुर देहात) - 66 वर्ष
  • राजीव सिंह (डीग) - 65 वर्ष
  • रामजीलाल ओड (दौसा) - 64 वर्ष
  • गोविंद नारायण घासिया (नीमकाथाना) - 64 वर्ष
  • मदन गोपाल मेघवाल (बीकानेर शहर) - 62 वर्ष
  • ओमकार वर्मा (जोधपुर शहर) - 61 वर्ष

राजस्थान ने लागू किया फैसला: 2022 में उदयपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नव संकल्प शिविर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में युवाओं को संगठन में अधिकतम भागीदारी देने का प्रस्ताव पारित हुआ था. राजस्थान ने सबसे पहले इस फैसले को अमल में लाते हुए 2200 मंडल कार्यकारिणियां गठित कीं और अब जिला स्तर पर भी युवाओं को प्राथमिकता दी.

महिला जिला अध्यक्षों में भी युवाओं का दबदबा

  • 40 वर्ष से कम आयु की 3 और 50 से कम आयु की कुल 5 महिला जिला अध्यक्ष बनाई गई हैं
  • प्रियंका मेघवाल (बालोतरा) - 37 वर्ष
  • रमीला मेघवाल (जालौर) - 37 वर्ष
  • इंदिरा मीणा (सवाई माधोपुर) - 38 वर्ष
  • राखी गौतम (कोटा शहर) - 43 वर्ष
  • सुनीता गठाला (सीकर) - 45 वर्ष

युवाओं को प्रतिनिधित्व: राजस्थान में युवाओं को संगठन में अधिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और वार्ड रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि साल 2022 में उदयपुर में नव संकल्प शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसला लिए गए थे. इसमें पहली बार मंडल स्टार की कार्यकारिणी बनाने के साथ ही युवाओं को संगठन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने के प्रस्ताव पास हुए थे. उन्होंने बताया राजस्थान ने सबसे पहले 2200 मंडल गठित कर दिए हैं और अब जिला अध्यक्षों में युवाओं ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है.

मील का पत्थर साबित होगा यह फैसला: वहीं, इस मामले पर राजस्थान कांग्रेस के महासचिव आरसी चौधरी ने कहा कि 45 में से 21 जिला अध्यक्ष 50 वर्ष से कम आयु के हैं. रायशुमारी और व्यापक विचार-विमर्श के बाद नियुक्तियां की गईं. उदयपुर नव संकल्प के फैसलों को राजस्थान ने पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया है, जो आने वाले समय में पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

संपादक की पसंद

