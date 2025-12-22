ETV Bharat / state

छात्रों को बड़ी राहत: RUHS और MMU के कोर्सेज में NEET UG स्कोर से ही मिलेगा एडमिशन

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) 2026 के मई महीने में होगी. इस परीक्षा से राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी (RUHS) और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU) के स्नातक कोर्स में भी 2026 में दाखिला मिलेगा. इन कोर्स में बीएससी नर्सिंग, फिजियोथैरेपी और पैरामेडिकल कोर्स जैसे लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग शामिल हैं. दोनों यूनिवर्सिटी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है.

राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर के रजिस्ट्रार हरफूल सिंह पंकज का कहना है कि नीट यूजी से कई राज्यों में मेडिकल स्नातक कोर्स में प्रवेश होता है. राजस्थान में भी यही तरीका अपनाने से छात्रों को फायदा होगा. अलग परीक्षा कराने में स्टाफ और काफी पैसा लगता है. ज्यादातर छात्र नीट और RUHS दोनों परीक्षाएं देते हैं, इसलिए दो परीक्षाओं से छुटकारा मिलेगा. फीस भी दो बार नहीं देनी पड़ेगी और समय भी बचेगा. नीट यूजी के स्कोर और ऑल इंडिया रैंक के आधार पर मेरिट और पसंद के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग से दाखिला दिया जाएगा.

नीट यूजी में आवेदनों की संख्या बढ़ेगी: राजस्थान के मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट यूजी को मान्यता मिलने से इस परीक्षा में आवेदक बढ़ जाएंगे. राजस्थान से बड़ी संख्या में छात्र इस बार परीक्षा देंगे. हरफूल सिंह पंकज के मुताबिक, RUHS की परीक्षा में करीब 1 लाख छात्र बैठते थे. इनमें से ज्यादा छात्र पहले से नीट की तैयारी करते हैं. अब बाकी छात्र भी नीट देकर राजस्थान के इन स्नातक कोर्स में दाखिला ले सकेंगे.