छात्रों को बड़ी राहत: RUHS और MMU के कोर्सेज में NEET UG स्कोर से ही मिलेगा एडमिशन
राजस्थान में 2026 से RUHS और MMU के बीएससी नर्सिंग, फिजियोथैरेपी व पैरामेडिकल कोर्स में NEET UG स्कोर से दाखिला मिलेगा.
Published : December 22, 2025 at 2:22 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) 2026 के मई महीने में होगी. इस परीक्षा से राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी (RUHS) और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU) के स्नातक कोर्स में भी 2026 में दाखिला मिलेगा. इन कोर्स में बीएससी नर्सिंग, फिजियोथैरेपी और पैरामेडिकल कोर्स जैसे लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग शामिल हैं. दोनों यूनिवर्सिटी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है.
राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर के रजिस्ट्रार हरफूल सिंह पंकज का कहना है कि नीट यूजी से कई राज्यों में मेडिकल स्नातक कोर्स में प्रवेश होता है. राजस्थान में भी यही तरीका अपनाने से छात्रों को फायदा होगा. अलग परीक्षा कराने में स्टाफ और काफी पैसा लगता है. ज्यादातर छात्र नीट और RUHS दोनों परीक्षाएं देते हैं, इसलिए दो परीक्षाओं से छुटकारा मिलेगा. फीस भी दो बार नहीं देनी पड़ेगी और समय भी बचेगा. नीट यूजी के स्कोर और ऑल इंडिया रैंक के आधार पर मेरिट और पसंद के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग से दाखिला दिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- RUHS काउंसलिंग 2025: बिना एंट्रेंस टेस्ट भी मिलेगा मौका, कैंडिडेट ले सकेंगे यूजी व पीजी कोर्स में एडमिशन
नीट यूजी में आवेदनों की संख्या बढ़ेगी: राजस्थान के मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट यूजी को मान्यता मिलने से इस परीक्षा में आवेदक बढ़ जाएंगे. राजस्थान से बड़ी संख्या में छात्र इस बार परीक्षा देंगे. हरफूल सिंह पंकज के मुताबिक, RUHS की परीक्षा में करीब 1 लाख छात्र बैठते थे. इनमें से ज्यादा छात्र पहले से नीट की तैयारी करते हैं. अब बाकी छात्र भी नीट देकर राजस्थान के इन स्नातक कोर्स में दाखिला ले सकेंगे.
जल्दबाजी में लिया फैसला वापस लेना पड़ा: 2025 में RUHS ने 28 फरवरी और MMU ने 1 मार्च को नीट यूजी से बीएससी नर्सिंग व अन्य स्नातक कोर्स में दाखिले का फैसला लिया था, लेकिन छात्रों के पास आवेदन के लिए बहुत कम समय था. नीट आवेदन की प्रक्रिया लंबी होती है और आखिरी तारीख 7 मार्च थी, इसलिए छात्रों ने विरोध किया. बाद में फैसला वापस ले लिया गया और RUHS व MMU की संयुक्त CUET परीक्षा हुई. हरफूल सिंह पंकज का कहना है कि नीट और RUHS परीक्षा के सिलेबस में फर्क, तैयारी के लिए समय की कमी और दूर के छात्रों की दिक्कत के कारण फैसला बदला गया. अब 2026 से नीट यूजी ही लागू होगा.
इसे भी पढ़ें- NEET UG 2025 राजस्थान काउंसलिंग: तीसरे राउंड में 26451 रैंक, 527 अंक पर आवंटित हुई MBBS सीट
इन कोर्सेस में मिलेगा दाखिला
- बीएससी कोर्सेज
⦁ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग (बीएससी नर्सिंग)
⦁ बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (BPT)
⦁ पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी (BRT)
⦁ बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी (B.Sc. MLT)
⦁ बैचलर ऑफ आप्थाल्मिक टेक्निक्स (B.Sc. Oph Tech)
- फार्मेसी यूजी कोर्सेज
⦁ बैचलर ऑफ फार्मेसी (B pharma)
⦁ डिप्लोमा इन फार्मेसी (D pharma)