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रायबरेली में आसमान से बरसती आग में राहत दे रहे कूलिंग प्वॉइंट, राहगीर हो रहे कूल-कूल

भीषण गर्मी में लोगों को लू और गर्मी से बचाने के लिए पांच कूलिंग प्वॉइंट हैं. यहां कूलर के साथ गुड़ भी मिल रहा.

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भीषण गर्मी में लोगों को लू और गर्मी से बचाने के लिए पांच कूलिंग प्वॉइंट हैं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 8:27 PM IST

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रायबरेली: आसमान से बरस रही आग से राहत दिलाने के लिये नगरपालिका ने कूलिंग प्वॉइंट बनाकर राहगीरों के लिये राहत भरा कार्य किया है.

भीषण गर्मी में लोगों को लू और गर्मी से बचाने के लिए शहर में पांच कूलिंग प्वॉइंट बनाये गए हैं. यहां पर पानी वाले कूलर के साथ खाने के लिए गुड़ भी मिल रहा है.

पीने के लिए पानी के साथ ही बैठने का इंतजाम भी किया गया हैं, जहाँ पर लोग सुस्ताते हैं और अपना समय काट रहे हैं. यह जगह उन लोगों के काम आ रही है, जो जिला अस्पताल आते हैं.

भीषण गर्मी में लोगों को लू और गर्मी से बचाने के लिए पांच कूलिंग प्वॉइंट हैं. (ETV Bharat)

साथ ही दिहाड़ीदार और रिक्शा चालक जिन्हें रोजी-रोटी के लिये गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है.

शहर आने-जाने वाले लोगों को तल्ख भरी गर्मी से परेशान होना पड़ता है, बैठने की व्यवस्था नहीं रहती. खासकर मई व जून माह में लू चलने से लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है.

कूलिंग पॉइंट पर ठंडी ठंडी हवा पाकर सुस्ता रहे शिवानंद ने बताया कि वह दिहाड़ीदार हैं. आज अस्पताल में चोट के कारण आये थे. भीषण गर्मी में किसी ने बताया कि यहाँ कूलिंग पॉइंट बना है. यहाँ आने के बाद कूलर की ठंडी से हवा से काफी आराम मिला.

वहीं किसान रमाकांत ने कहा कि यहाँ पर आने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. नगरपालिका ने यह बढ़िया कार्य किया है.

कूलिंग पॉइंट के केयर टेकर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि नगरपालिका ने यहां बैठने के लिये कुर्सियां, कूलर, घड़े का ठंडा पानी, ओआरएस का पैकेट रखवाया है. ताकि यहाँ आने वाले लोगों को गर्मी में राहत दी जा सके.

नगरपालिका के ईओ स्वर्ण सिंह ने बताया कि हीट वेव के दृष्टिगत शासन व प्रशासन की मंशा के तहत 5 जगह कूलिंग प्वॉइंट बनाये गए हैं. यहाँ पर ठंडे पानी, कूलर, कुर्सियां लगाई गई हैं. साथ ही जिसे डिहाइड्रेशन की दिक्कत यदि आईं, तो हमने ओआरएस पैकेट भी रखे हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी.

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