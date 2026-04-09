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पंजाब में 80 लाख रुपए का सोना श्रावस्ती में बेचा गया, पुलिस ने दो दुकानदारों को हिरासत में लिया

श्रावस्ती : पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना शहर में हुई 80 लाख रुपए की सोना चोरी के मामले की जांच श्रावस्ती तक पहुंच गई है. पंजाब पुलिस ने इस संबंध में गिलौला थाना क्षेत्र के एक युवक को गिरफ्तार किया है. स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई तेज हो गई है.

गिलौला थाना क्षेत्र के रायपुर बिलौला गांव का रहने वाला ननकऊ (32) पंजाब में मजदूरी करता था. आरोप है कि उसने अपने मालिक के घर से लगभग 500 ग्राम सोना चुराया, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए है.

चोरी करने के बाद ननकऊ अपने पैतृक गांव श्रावस्ती लौट आया. उसने गिलौला बाजार में कुछ सोने के आभूषण बेचे और फिर कथित तौर पर दोबारा पंजाब चला गया. जब मालिक को चोरी का पता चला, तो उसने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी ननकऊ को गिरफ्तार कर पूछताछ की. आरोपी ने बताया कि उसने चोरी का कुछ सोना गिलौला बाजार की एक सोनार की दुकान पर बेचा था. इस जानकारी के आधार पर पंजाब पुलिस आरोपी को साथ लेकर गिलौला पहुंची.