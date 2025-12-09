रामनगर: पुछड़ी अतिक्रमण मामले में चर्चा में हैं ये दो नाम, पीड़ितों ने कहा इन्हीं से खरीदी थी जमीन
रामनगर के पुछड़ी में 52 अवैध निर्माण हटाए गए हैं, लोगों ने कहा सलीम और डॉ ताहिर से खरीदी थी जमीन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 9, 2025 at 7:29 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित पुछड़ी में 52 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं. इन मकानों में रहने वाले लोगों ने रोते-बिलखते कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अतिक्रमण वाले क्षेत्र से हटाए गए लोगों ने जमीन खरीद में धोखाधड़ी का आरोपी लगाया है. इन लोगों ने खुलासा किया कि उन्होंने जमीन किससे खरीदी थी.
रामनगर के पुछड़ी में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र स्थित पुछड़ी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार सुबह करीब 52 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था. यह कार्रवाई सुबह 5 बजे से भारी पुलिस और प्रशासनिक बल की मौजूदगी में शुरू की गई थी. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था.
सलीम और ताहिर के नाम चर्चा में: कार्रवाई के दौरान जिन परिवारों के घर तोड़े गए, वे रोते-बिलखते नजर आए. पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन पत्रकार सलीम और डॉ. ताहिर से खरीदी थी, लेकिन अब प्रशासन इसे अवैध बताते हुए उनके घर तोड़ दिए हैं. लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें धोखे में रखकर जमीन बेची गई, जिससे आज पूरा परिवार बेघर हो गया.
एसडीएम ने कहा कार्रवाई होगी: वहीं पूरे मामले में उपजिलाधिकारी रामनगर प्रमोद कुमार ने स्पष्ट कहा कि-
इस जमीन घोटाले में दो मुख्य नाम सामने आ रहे हैं. इनमें एक सलीम (पत्रकार) और दूसरा डॉ. ताहिर का नाम है. SIT जांच में भी इन दोनों के नाम सामने आने की संभावना है. यदि इस संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-प्रमोद कुमार, एसडीएम, रामनगर-
पुछड़ी में 52 अवैध निर्माण गिराए गए: प्रशासन के अनुसार इस क्षेत्र में पहले 170 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था. इनमें से कई परिवार पहले ही स्वेच्छा से अपने मकान खाली कर चुके थे. वर्तमान में लगभग 130 परिवार बचे थे, जिनमें से करीब 40 परिवार न्यायालय की शरण में चले गए हैं. न्यायालयी प्रक्रिया को छोड़कर शेष लोगों पर पहले चरण में 52 परिवारों के अवैध निर्माण तोड़े गए.
20 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई: इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने लगभग 20 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है. मौके पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा. फिलहाल इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं. वहीं प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी सख्त रुख अपनाए हुए है.
ये भी पढ़ें:
- रामनगर पूछड़ी में अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
- रामनगर में अवैध निर्माण ध्वस्त, विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लगाया आरोप
- रामनगर पूछड़ी में 52 अवैध निर्माण किए ध्वस्त, रोते बिलखते दिखे लोग, बोले- अब बच्चों को लेकर कहां जाएं?