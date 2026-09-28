साइबर क्राइम पीड़ितों से दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच के नाम पर दोबारा ठगी, ऐसे फंसाते थे चंगुल में

साइबर क्राइम पीड़ितों से दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच के नाम पर दोबारा ठगी, ऐसे फंसाते थे चंगुल में
सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी और QR कोड भेजकर रिफंड के नाम पर देते थे वारदात को अंजाम.
Published : September 28, 2026 at 10:35 AM IST
जयपुर : साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवाने वाले पीड़ितों के साथ रिफंड के नाम पर दोबारा साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है. साइबर अपराधी दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे थे. ये साइबर ठगी के पीड़ितों को फर्जी परिचय पत्र (आईडी) और QR कोड भेजकर रिफंड के नाम पर चूना लगा रहे थे. जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दो आरोपियों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों से पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.
जयपुर और आसपास के रहने वाले हैं आरोपी : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, साइबर अपराध पीड़ितों को रिफंड दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में कालवाड़ (जयपुर) निवासी धीरज शर्मा, युवराज वर्मा, रूपपुरा (सीकर) हाल कालवाड़ रोड निवासी राजवीर सिंह, करधनी (जयपुर) निवासी गोविंद प्रताप सिंह, चंदवाजी (जयपुर ग्रामीण) हाल निवारू रोड (जयपुर) निवासी राहुल कैरवाल, करधनी (जयपुर) निवासी गुलशन सिंह चौहान और दूजोद (सीकर) हाल करधनी (जयपुर) निवासी रूप शेखावत को गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ करधनी थाने में मुकदमा दर्ज किया है.
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सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर फंसाते : पड़ताल में सामने आया कि आरोपियों ने दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बना रखी थी, जिस पर साइबर ठगी पीड़ितों को रिफंड दिलाने से जुड़े विज्ञापन पोस्ट किए जाते. साइबर ठगी के शिकार पीड़ित जब विज्ञापन देखकर उनसे संपर्क करते तो खुद को साइबर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उन्हें भरोसे में ले लेते और उनसे वाट्सएप नंबर लेकर चैट करते. बातचीत में वे पीड़ित को साइबर ठगी की रकम वापस दिलाने का पूरा भरोसा दिलाते.
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पीड़ितों को पुख्ता भरोसा दिलाने के लिए आरोपी वाट्सएप पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज भेजते. जब सामने वाला भरोसे में आ जाता तो ये रिफंड की प्रक्रिया, सत्यापन और अन्य शुल्क के नाम पर QR कोड भेजकर रकम ट्रांसफर करने को कहते. जब पीड़ित QR कोड पर इनके कहे मुताबिक रकम जमा करवाता तो फेसबुक और वाट्सएप पर उसे ब्लॉक कर देते. इस तरह पहले साइबर ठगी का शिकार लोगों को रिफंड दिलवाने के नाम पर दोबारा ठगी की वारदात को अंजाम देते.
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500 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार : उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से बरामद डिजिटल साक्ष्यों, QR कोड स्कैनर और अन्य सामग्री का तकनीकी परीक्षण करवाया जा रहा है. उनसे पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, बैंक खातों, मोबाइल नंबर और साइबर ठगी के अन्य मामलों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने इस तरीके से लाखों रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. अब तक की पड़ताल में इस गिरोह की ओर से 500 से ज्यादा लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने की बात सामने आई है.
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मोबाइल, सिम और एटीएम कार्ड जब्त : उनका कहना है कि आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, पांच एटीएम कार्ड, दो चेक बुक और दो कार बरामद की है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होने के बाद सोशल मीडिया पर रिफंड दिलाने का दावा करने वाले किसी भी शख्स पर भरोसा नहीं करें. पुलिस या साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारी कभी भी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर रिफंड के लिए रकम जमा करवाने को नहीं कहते हैं. साइबर ठगी होने पर थाने, साइबर क्राइम थाने में या साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दें.
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कमीशन के लालच में बैंक खाता दिया, गिरफ्तार : वहीं, विश्वकर्मा थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों को बैंक अकाउंट मुहैया करवाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि उसने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को मुहैया करवाया. इसमें साइबर ठगी के 15 लाख रुपए जमा हुए हैं. डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, कुम्हारों की ढाणी, मूंडोता निवासी लोकेश प्रजापत को साइबर अपराधियों को बैंक खाता मुहैया करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को दिया था.