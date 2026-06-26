प्रतापगढ़ में कुएं में मिला लापता किसान का शव, चूरू में पत्नी की हत्या के दोषी वृद्ध का शव कुंड में मिला
प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट कस्बे में कुएं में 52 वर्षीय शंकरलाल मीणा का सड़ा-गला शव प्लास्टिक कट्टे में तैरता मिला.
Published : June 26, 2026 at 7:59 PM IST
प्रतापगढ़: जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट कस्बे में बिना मुंडेर के कुएं में शुक्रवार दोपहर एक अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सालमगढ़ थानाधिकारी दीपक मेघवाल ने बताया कि मृतक की पहचान बडवास कला निवासी शंकरलाल मीणा (52) के रूप में हुई है. शव करीब दो दिन पुराना होने के कारण सड़-गल चुका था और प्लास्टिक के काले कट्टे में बंद तैरता मिला. वहीं, चूरू में भी वृद्ध का शव खते पर बने कुंड में तैरता मिला.
सूचना के बाद पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर निनोर चौकी प्रभारी सूरजमल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर तथा सालमगढ़ थाना प्रभारी दीपक कुमार भी घटनास्थल पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और आवश्यक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी.
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रास्ते से गुजर रहे लोगों ने देखा शव: मृतक के परिजन बालूराम मीणा एवं सोहनलाल मीणा ने बताया कि शंकरलाल दो दिन पहले अपने दोपहिया वाहन से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे खेड़ापति पड़ाव से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर कुएं में तैरते शव पर पड़ी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
सभी पहलुओं की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से शव को बाहर निकलवाकर दलोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी पहुंचाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल मर्ग दर्ज कर जांच जारी है. शंकरलाल मीणा खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. उनके परिवार में दो पुत्र और चार पुत्रियां हैं.
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चूरू में बुजुर्ग का शव कुंड में मिला: चूरू जिले के सुजानगढ़ में डूंगर बालाजी मार्ग पर स्थित एक खेत में बनी कुंड में 60 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला. घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस के ASI राजकुमार मौके पर पहुंचे. मृतक के छोटे भाई कानाराम ने बताया कि जब वह खेत पहुंचा तो खेत में बने मकान में उसके भाई का मोबाइल मिला. इसके बाद जब इधर-उधर देखा तो कुंड के बाहर जूते हुए खुले दिखे, जिसके बाद पड़ोसियों को सूचना दी गई. पड़ोसियों व मृतक के भाई ने कुंड में देखा तो शव तैरता हुआ मिला. स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला. पुलिस ने शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक लिछमण राम पत्नी की हत्या के मामले में 14 वर्ष जेल में काट चुका है.