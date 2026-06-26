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प्रतापगढ़ में कुएं में मिला लापता किसान का शव, चूरू में पत्नी की हत्या के दोषी वृद्ध का शव कुंड में मिला

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और लोग ( ETV Bharat Pratapgarh )

प्रतापगढ़: जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट कस्बे में बिना मुंडेर के कुएं में शुक्रवार दोपहर एक अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सालमगढ़ थानाधिकारी दीपक मेघवाल ने बताया कि मृतक की पहचान बडवास कला निवासी शंकरलाल मीणा (52) के रूप में हुई है. शव करीब दो दिन पुराना होने के कारण सड़-गल चुका था और प्लास्टिक के काले कट्टे में बंद तैरता मिला. वहीं, चूरू में भी वृद्ध का शव खते पर बने कुंड में तैरता मिला. सूचना के बाद पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर निनोर चौकी प्रभारी सूरजमल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर तथा सालमगढ़ थाना प्रभारी दीपक कुमार भी घटनास्थल पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और आवश्यक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी. इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़: 2 दिन से लापता किसान का कुएं में मिला शव रास्ते से गुजर रहे लोगों ने देखा शव: मृतक के परिजन बालूराम मीणा एवं सोहनलाल मीणा ने बताया कि शंकरलाल दो दिन पहले अपने दोपहिया वाहन से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे खेड़ापति पड़ाव से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर कुएं में तैरते शव पर पड़ी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.