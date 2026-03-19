ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में पांच महीने की प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या कर शव नहर में फेंका, 15 मार्च से गायब थी, जानिए हत्या की वजह

प्रतापगढ़ : संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया. प्रेमिका युवक पर शादी का दबाव बना रही थी. लेकिन युवक उससे शादी नहीं करना चाहता था. महिला पांच महीने की प्रेग्नेंट थी. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया, 17 मार्च को गोंदाही गांव के पास शारदा सहायक नहर में एक शव मिला था. मृतका की पहचान बबीता गुप्ता (25) पत्नी सुनील कुमार निवासी मदनगढ़ बेल्हा के रूप में हुई. शरीर पर चोट के निशान भी थे. परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई.

एसपी ने बताया, बबीता 15 मार्च से घर से गायब थी. वह दवा लेने लालगंज गई थी. परिजनों ने लालगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने बबीता के फोन नम्बर की कॉल डिटेल निकाली. पता चला कि सांगीपुर के रहने वाले अनुज सिंह (27) की बबीता से लगातार बातचीत होती थी.

अनुज लालगंज में पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों के एलाइनमेंट का काम किया करता था. पुलिस ने अनुज को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. अनुज ने पुलिस को बताया कि वह बबीता को लंबे समय से जानता था. उन दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग था.