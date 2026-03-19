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प्रतापगढ़ में पांच महीने की प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या कर शव नहर में फेंका, 15 मार्च से गायब थी, जानिए हत्या की वजह

कॉल डिटेल से पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा. पूछताछ में युवक ने गुनाह कबूल कर लिया.

पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Pratapgarh Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:00 PM IST

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प्रतापगढ़ : संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया. प्रेमिका युवक पर शादी का दबाव बना रही थी. लेकिन युवक उससे शादी नहीं करना चाहता था. महिला पांच महीने की प्रेग्नेंट थी. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया, 17 मार्च को गोंदाही गांव के पास शारदा सहायक नहर में एक शव मिला था. मृतका की पहचान बबीता गुप्ता (25) पत्नी सुनील कुमार निवासी मदनगढ़ बेल्हा के रूप में हुई. शरीर पर चोट के निशान भी थे. परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई.

एसपी ने बताया, बबीता 15 मार्च से घर से गायब थी. वह दवा लेने लालगंज गई थी. परिजनों ने लालगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने बबीता के फोन नम्बर की कॉल डिटेल निकाली. पता चला कि सांगीपुर के रहने वाले अनुज सिंह (27) की बबीता से लगातार बातचीत होती थी.

अनुज लालगंज में पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों के एलाइनमेंट का काम किया करता था. पुलिस ने अनुज को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. अनुज ने पुलिस को बताया कि वह बबीता को लंबे समय से जानता था. उन दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग था.

15 मार्च को बबीता लालगंज आई थी और वहीं उसकी मुलाकात हुई थी. बबीता उसके साथ रहने की जिद कर रही थी और शादी का दबाव बना रही थी. जबकि वह शादी कहीं और तय कर चुका था. बबीता को समझने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. गुस्से में उसने बबीता से मारपीट भी की.

इसके बाद वह उसे टायर के गोदाम की तरफ ले गया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर बबीता को पिलाने की कोशिश की, लेकिन बबीता ने उसे नहीं पिया. इसके बाद उसने गला दबाकर उसे मार दिया. बबीता की हत्या करने के बाद वह शाम तक का इंतजार करता रहा. फिर लाश को एक कार के जरिए संग्रामगढ़ की गोंदाही नहर में फेंक दिया. इधर-उधर छुपता रहा.

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