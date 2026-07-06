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ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: पत्नी ने पड़ोसी युवक के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, एमपी बुलावाए हत्यारे

प्रतापगढ़: देशभर में पति-पत्नी के रिश्तों से जुड़े कई चौंकाने वाले हत्याकांड सामने आने के बाद अब राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 52 वर्षीय महिला ने अपने से 19 साल छोटे 33 वर्षीय पड़ोसी दुकानदार के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली. हत्या के बाद शव को कुंए में फेंक दिया गया. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर आरोपी पत्नी और पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या के लिए एमपी से बुलाए युवक: पुलिस जांच में खुला हुआ है कि हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए मध्यप्रदेश से तीन युवकों को बुलाया गया. पांच लाख रुपये का सौदा तय किया गया और वारदात के बाद शव को कट्टे में भरकर घर से दूर कुएं में फेंक दिया गया. पुलिस ने मनोवैज्ञानिक पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया. मुख्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

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कट्टे में बंद शव कुएं में मिला था: प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में सालमगढ़ थानाधिकारी दीपक कुमार की अगुवाई वाली विशेष टीम ने इस मामले का खुलासा किया. एसपी बी. आदित्य ने बताया कि 26 जून को दलोट गांव के खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास एक कुएं में कट्टे में बंद शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला. मौके पर मौजूद मृतक की बेटी ने शव की पहचान अपने पिता शंकरलाल, निवासी भचूंडला के रूप में की. शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दलोट की मोर्चरी में रखकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया.

पुलिस ने खंगाले 100 सीसीटीवी कैमरे: एसपी ने बताया कि शुरुआत में मृतक की पत्नी ने ही पति की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने किसी रंजिश या व्यक्ति पर संदेह नहीं जताया, जिससे यह केस पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया. टीमों ने क्षेत्र भर के करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों और गांव वालों से लगातार पूछताछ की गई. साथ ही घर के सभी सदस्यों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिससे साजिश की परतें खुलने लगीं.

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