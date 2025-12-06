ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में बेटे की हत्या करने वाले पिता का कबूलनामा, पत्नी के प्रेमी को फंसाने की थी प्लानिंग, बेटे को पैर से कुचल डाला

पुलिस ने आरोपी को वारदात के पांच दिन बाद गिरफ्तार किया है. पढ़िए आरोपी का दिल को झकझोर देने वाला कबूलनामा.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Pratapgarh Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:39 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रतापगढ़ : '30 नवंबर को ही मेरे गांव में एक बारात आई थी. मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वहां शामिल हुआ था. थोड़ी देर बाद मैं और बच्चे वापस आ गए. लेकिन मेरा छोटा बेटा फिर से बारात में वापस चला गया. मैं उसे ढूंढने बारात में पहुंचा.

इसके बाद उसे सुनसान जगह ले गया. पहले हाथ से मारा, बेहोश होने पर पैर पड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया. फिर पैर में पहने जूते से उसके चेहरे पर कई बार मारा. इसके बाद मैं बारात में चला गया और वहां झूठी अफवाह फैलाई की मेरा बेटा गायब हो गया है. इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी.'

एएसपी ने कहा- आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. (Video Credit; Pratapgarh Police)

पुलिस की सख्ती पर कबूला गुनाह : यह कबूलनामा बेटे की हत्या करने वाले पिता की है. आरोपी पत्नी के प्रेमी को फंसाने के लिए अपने ही बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को पांच दिन बाद शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बच्चे का शव एक दिसंबर को सरसों के खेत में मिला था. बच्चे के दादा ने FIR दर्ज कराई थी. पूछताछ में पिता बार-बार अपने बयान बदल रहा था. पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जूर्म कबूल कर लिया.

बार-बार बदल रहा था बयान : अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया, एक दिसंबर को सूचना मिली कि चौबेपुर गांव में एक बच्चे का शव मिला है. पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. दो दिसंबर को बच्चे के पिता और दादा को थाने बुलाया. बच्चे का पिता बार- बार बयान बदल रहा था.

पुलिस घर पहुंची तो हुआ फरार : इससे उस पर शक हुआ. पुलिस बाबूलाल को बुलाने के लिए घर पहुंची तो वह पीछे की दीवार तोड़कर मौके से फरार हो गया. बाबूलाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी. आज आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

11 साल पहले हुई थी शादी : पूछताछ में बाबूलाल ने बताया, मेरे घर में पिता, मां, पत्नी और दो बेटे रहते थे. 11 साल पहले उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद सबकुछ ठीक था, लेकिन कुछ सालों से मेरी मेरी पत्नी का गांव के कुछ लोगों से अफेयर चलने लगा. इस बारे में जब पता चला तो दोनों में झगड़ा होता.

बच्चों को छोड़कर पत्नी चली गई थी मायके : बाबूलाल ने बताया, कुछ दिन से मेरी पत्नी एक लड़के से बात कर रही थी. यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. मैंने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी. 24 नवंबर को भी मेरा उससे झगड़ा हुआ. वह बच्चों को छोड़कर मायके चली गई. मैंने सोचा कि वह उस युवक के साथ रहना चाहती है. इसलिए उस युवक को फंसाने के लिए मैंने बेटे की हत्या की साजिश रची.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में बच्चों का यौन शोषण करने वाला क्रिकेट कोच गिरफ्तार, सिलेक्शन के नाम पर करता था गंदा काम, पहले से दर्ज हैं कई केस

Last Updated : December 6, 2025 at 8:53 PM IST

TAGGED:

PRATAPGARH NEWS
FATHER KILLS SON IN PRATAPGARH
UP CRIME
प्रतापगढ़ में पिता ने बेटे को मारा
PRATAPGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.