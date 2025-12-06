ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में बेटे की हत्या करने वाले पिता का कबूलनामा, पत्नी के प्रेमी को फंसाने की थी प्लानिंग, बेटे को पैर से कुचल डाला

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Pratapgarh Police )

प्रतापगढ़ : '30 नवंबर को ही मेरे गांव में एक बारात आई थी. मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वहां शामिल हुआ था. थोड़ी देर बाद मैं और बच्चे वापस आ गए. लेकिन मेरा छोटा बेटा फिर से बारात में वापस चला गया. मैं उसे ढूंढने बारात में पहुंचा. इसके बाद उसे सुनसान जगह ले गया. पहले हाथ से मारा, बेहोश होने पर पैर पड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया. फिर पैर में पहने जूते से उसके चेहरे पर कई बार मारा. इसके बाद मैं बारात में चला गया और वहां झूठी अफवाह फैलाई की मेरा बेटा गायब हो गया है. इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी.' एएसपी ने कहा- आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. (Video Credit; Pratapgarh Police) पुलिस की सख्ती पर कबूला गुनाह : यह कबूलनामा बेटे की हत्या करने वाले पिता की है. आरोपी पत्नी के प्रेमी को फंसाने के लिए अपने ही बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को पांच दिन बाद शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बच्चे का शव एक दिसंबर को सरसों के खेत में मिला था. बच्चे के दादा ने FIR दर्ज कराई थी. पूछताछ में पिता बार-बार अपने बयान बदल रहा था. पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जूर्म कबूल कर लिया.