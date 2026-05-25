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पोकरण में मिलावटी घी और तेल पर बड़ी कार्रवाई, 14 हजार किलो जब्त, जयपुर भेजे गए सैंपल

पोकरण में खाद्य सुरक्षा विभाग का कार्रवाई ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: राज्य सरकार के “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने पोकरण में नकली घी और तेल के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 हजार किलोग्राम से अधिक संदिग्ध एवं मिलावटी घी-तेल जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान कुल 13 नमूने लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं. सूचना के आधार पर कंपनी पर छापा: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन तथा अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) भगवत सिंह के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की विशेष टीम और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्रवाई की गई. विभाग को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पोकरण की लोढ़ा कॉलोनी स्थित कंपनी के परिसर पर छापामार कार्रवाई की गई. जांच के दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर घी और खाद्य तेल के निर्माण तथा पैकिंग का कार्य संचालित पाया गया. टीम ने परिसर से मिलावटी घी, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और वनस्पति घी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 5 नमूने लिए तथा लगभग 10,260 किलोग्राम सामग्री को सीज कर दिया. नकली घी-तेल के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat Jaisalmer) इसे भी पढ़ें- मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई : 5480 किलो मिर्च पाउडर और 1400 किलो चापड़ सीज