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रामनगर की महिलाओं ने पर्यटन से लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी, फाटो जोन में जूट बैग ने बदली जिंदगी

कॉर्बेट पार्क से सटे फाटो जोन में पर्यटकों के लिए गार्बेज बैग अनिवार्य हैं, जूट बैग ने प्लास्टिक को रिप्लेस किया, कैलाश सुयाल की रिपोर्ट

Corbett Park Fato Zone
फाटो जोन में जूट बैग बनाती महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 6, 2026 at 9:51 AM IST

4 Min Read
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रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और बाघों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. देश-विदेश से पर्यटक यहां बाघों के दीदार के लिए पहुंचते हैं. अब कॉर्बेट से सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन से एक नई कहानी निकलकर सामने आई है. ये कहानी है आत्मनिर्भर महिलाओं की. यहां की ग्रामीण महिलाओं ने जूट बैग बनाकर न सिर्फ रोजगार हासिल किया है, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश की है.

महिलाओं ने लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी: रामनगर के मालधन क्षेत्र की महिलाओं का यह प्रयास इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. 'शिव स्वयं सहायता समूह' से जुड़ी महिलाएं पिछले तीन वर्षों से जूट के बैग तैयार कर रही हैं. इन्हीं बैग्स के जरिए अपनी आजीविका चला रही हैं. खास बात यह है कि ये बैग कॉर्बेट से सटे फाटो जोन में आने वाले पर्यटकों के लिए गार्बेज बैग के रूप में अनिवार्य किए गए हैं.

फाटो जोन में महिलाओं को घर पर मिला रोजगार (Video- ETV Bharat)

जूट बैग बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं महिलाएं: महिलाएं घर के रोजमर्रा के कामकाज निपटाने के बाद समय निकालकर जूट के बैग बनाती हैं. इन बैग्स को फाटो जोन में आने वाले पर्यटकों को बेचा जाता है. इससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिल रहा है. पहले जहां ये महिलाएं पूरी तरह घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, वहीं अब ये आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

Corbett Park Fato Zone
फाटो जोन में जूट बैग बनाती महिलाएं (Photo- ETV Bharat)

फाटो जोन इको टूरिज्म के रूप में विकसित है: दरअसल, साल 2021 में फाटो जोन को इको-टूरिज्म के तहत विकसित किया गया था. तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में वर्ष 2022 से सफारी के लिए करीब 50 जिप्सियों के संचालन की अनुमति दी गई. इस क्रम में 50 जिप्सियां सुबह की पाली में और 50 जिप्सियां शाम की पाली में पर्यटकों को भ्रमण पर लेकर जाती है. इसके बाद यहां पर्यटन गतिविधियों में तेजी आई और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने लगे.

Corbett Park Fato Zone
महिला समूह ने 3 साल में जूट बैग बेचकर 24 लाख रुपए कमाए हैं (Photo- ETV Bharat)

महिलाओं को घर बैठे मिला रोजगार: इको-टूरिज्म मॉडल के तहत न सिर्फ गाइड और होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिला, बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इससे सीधा लाभ मिला. जूट बैग बनाने का यह प्रयास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, जिसने महिलाओं को घर बैठे रोजगार से जोड़ दिया.

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पर्यटक इन जूट बैगों को गार्बेज बैग के रूप में खरीदते हैं (Photo- ETV Bharat)

प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उभरे जूट बैग: वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्या का कहना है कि इस तरह के प्रयासों से स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ रही है. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है. प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जूट बैग एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं.

Corbett Park Fato Zone
महिलाएं घर बैठे जूट बैग बना रही हैं (Photo- ETV Bharat)

3 साल में महिला समूह ने कमाए 24 लाख रुपए: कुल मिलाकर, फाटो जोन में महिलाओं की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की कहानी बयां कर रही है. पिछले तीन वर्षों में इन महिलाओं ने करीब 24 लाख रुपये की आय अर्जित की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.

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फाटो जोन में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं (Photo- ETV Bharat)

यह पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि पलायन जैसी समस्या को भी कम करने में मददगार साबित हो रही है. साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे पार्क क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण हो रहा है.

Corbett Park Fato Zone
फाटो जोन में पर्यटकों के लिए गार्बेज बैग अनिवार्य हैं (Photo- ETV Bharat)

अगर इसी तरह स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे प्रयास होते रहे, तो न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि प्रकृति और पर्यटन के बीच संतुलन भी बेहतर तरीके से कायम रह सकेगा.
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