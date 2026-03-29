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2 साल से मौन है ये बाबा, नवरात्रों में छाती पर उगा दिए जौ, होंठ भिगोने मात्र ले रहे हैं पानी

बाबा ने नौ दिनों तक पीठ के बल लेट कर छाती पर ही जौ उगा दिए. इस दौरान उन्होंने दाएं बाएं करवट तक नहीं ली

बाबा ने छाती पर उगा दिए जौ
बाबा ने छाती पर उगा दिए जौ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 3:43 PM IST

5 Min Read
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पांवटा साहिब: नवरात्रि में पहले दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोना समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक है, जो देवी मां को समर्पित होता है. इसे साफ मिट्टी में, ऊपर से हल्की परत डालकर और प्रतिदिन जल के छींटे देकर 9 दिनों में उगाया जाता है. घने और हरे-भरे जवारे शुभ माने जाते हैं, जिन्हें बाद में घर में या विसर्जन में इस्तेमाल किया जाता है.

नवरात्रों के मौक़े पर लगभग हर घर में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी. घर के किसी कोने में थोड़ी मिट्टी डालकर जौ बोए जाते हैं, लेकिन पांवटा साहिब से तक़रीबन 15 किलोमीटर दूर एक कुटिया में मौनी बाबा ने की साधना देख लोग हैरान रह गए. दावा है कि बाबा ने अपनी छाती पर रखे कलश में जौ उगा दिए. दावा ये भी है कि बाबा पिछले तक़रीबन दो साल से मौन अवस्था में हैं और लंबे समय से अन्न का त्याग कर चुके हैं. दावा है कि बाबा सिर्फ़ एक टाइम फलाहार लेते हैं. नवरात्रि के दौरान उन्होंने छाती पर जौ उगाए उस दौरान बो सिर्फ पानी नाम मात्र होंठों को भिगोने के लिए इस्तेमाल करते रहे. पांवटा साहिब से तक़रीबन 15 किलोमीटर दूर सालवाला के पास शिव मंदिर में ये बाबा पिछले काफी समय से रह रहे हैं. यहां एक बिना छत की कुटिया है जिसमें ये बाबा जी रहते है. नवरात्रि में साधना के दौरान बारिश से बचने के लिए बाबा की कुटिया पर लोगों ने तिरपाल की छत डाल दी थी.

विश्व शांति और धर्म की रक्षा के लिए साधना

ETV भारत की टीम जब इन बाबा के पास पहुंची तो यहां श्रद्धालुओं की ख़ासी भीड़ लगी थी. लोग बाबा की सेवा के लिए पहुंचे हुए थे. बाबा जमीन पर पीठ के बल लेटे थे और छाती पर जौ उगे थे. बाबा मौन अवस्था में हैं इसके चलते किसी से बात नहीं करते है. लिखकर ही कभी कभार अपनी बात कहते हैं. जब हमने उनसे छाती पर जौ उगाने और मौन व्रत का कारण पूछा तो उन्होंने कॉपी पर लिखकर बताया कि 'विश्व शांति और धर्म की रक्षा के लिए ये साधना कर रहा हूं. सवा 2 साल तक मेरा मौन व्रत है और जून के महीने में यह मौन व्रत ख़त्म होगा. उन्होंने अपनी डायरी में यह भी लिखा है कि आज की तारीख़ में लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं. मौन सबसे बड़ी साधना है और मौन रखकर लोग बहुत कुछ सीख सकते है. छाती पर उगाए गए जौ को अब पानी में विसर्जित कर दिया गया है.'

पीठ के बल लेट छाती पर उगाए जौ

डोगरी थालवाला के स्थानीय निवासी अमित शर्मा ने बताया कि 'बाबा ने नवरात्रि के दौरान नौ दिनों तक पीठ के बल लेट कर छाती पर ही जौ उगा दिए. इस दौरान उन्होंने दाएं बाएं करवट तक नहीं ली और पूरे नौ दिन तक पीठ के ही बल लेटे रहे, ताकि छाती पर उगाए गए जौ ख़राब न हो. नौ दिन तक छाती पर ही इन जौ के बीजों को पानी दिया गया. पांच छह दिनों बाद बीज अंकुरित हो गए. हरे हरे जौ का गुच्छा बाबा की छाती पर नजर आने लगा. इस दौरान बाबा शौच के लिए भी नहीं उठे. बाबा पेशाब भी बोतल में करते थे.'

महाकुंभ में की थी खड़ी तपस्या

चूंकि बाबा मौन अवस्था में है ऐसे में हमने स्थानीय निवासी संजीव कपूर की मदद ली, जिन्होंने बाबा और मंदिर के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की. उन्होंने बताया कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मौनी बाबा ने इस तरह का काम किया हो. इससे पहले महाकुंभ के मौक़े पर मौनी बाबा ने 51 दिन की कठोर तपस्या की थी, जिसमें 51 दिन तक बाजू उठाकर ये बाबा खड़े रहे थे. जब बाबाजी ने महाकुंभ के समय खड़ी तपस्या की थी तो उस समय भी इनके शरीर में सूजन आ गई थी.

आम इंसान न करें ऐसा प्रयास

सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रतीक से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई भी आम इंसान ऐसा प्रयास न करें, क्योंकि ये आपकी सेहत को नुक़सान पहुंचा सकता है. एक ही स्थिति में लेटकर रहने से शरीर में अकड़न हो सकती है. मांसपेशियों में दबाव पड़ सकता है. समय पर पानी और अन्न ना लेने से शरीर कमज़ोर हो सकता है और कमज़ोरी आने से कई बीमारियां घर बना लेती है.

निरंतर अभ्यास की जरूरत

उधर योग स्पेशलिस्ट MD डॉक्टर प्रमोद पारिक से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 'योग के माध्यम से ये संभव है, लेकिन ये तभी संभव है जब प्रयास निरंतर रहा हो. उन्होंने मौन व्रत को लेकर कहा कि मौनव्रत एक प्रकार की ऊर्जा बचाता है, क्योंकि बोलने में हमारी ऊर्जा लगती है हालांकि उन्होंने पानी और अन्न का सेवन लंबे समय तक छोड़ने को घातक बताया है. उनका कहना है कि शरीर पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है. साथ ही 9 दिन तक लगातार एक अवस्था में लेटने से हड्डियों पर दबाव पड़ता है. जकड़न हो सकती है और कोई भी व्यक्ति इसे बिना अभ्यास के न करें तो बेहतर है.'

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