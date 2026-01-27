ETV Bharat / state

पंचायत और निकाय चुनाव: पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी नहीं मांग सकेंगे वोट, जानिए पूरी गाइडलाइन

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदान दिवस की गाइडलाइन जारी की.

State Election Commission, Rajasthan
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 27, 2026

जयपुर : राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की. इसके अनुसार प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में न चुनाव प्रचार कर सकेंगे और न वोट मांग सकेंगे. प्रचार के दौरान उन्हें आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी. किसी के घर की दीवार पर लेखन या पोस्टर लगाने के पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति दीवार पर बैनर और पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने मतदान दिवस गाइडलाइन की गई. इसके अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा. कोई भी प्रत्याशी 100 मीटर के भीतर चुनावी बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा. बूथ के पास पोस्टर, बैनर, हॉर्डिंग, नारे लगाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. मतदाताओं को लाने-ले जाने, प्रलोभन देने पर रोक रहेगी. धार्मिक स्थल या परिसर में चुनावी बूथ नहीं लगेगा. अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के पास भी बूथ पर पाबंदी रहेगी. बूथ पर केवल प्रत्याशी का नाम और क्रमांक लिखने की अनुमति होगी. मतदान पर्ची पर मतदाता का नाम सूची नंबर और केंद्र का नाम ही होगा. बूथ पर भीड़ जुटाने और शोर-शराबा प्रतिबंधित है. उल्लंघन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कार्रवाई होगी.

अमर्यादित और अपशब्द प्रयोग नहीं: प्रचार के दौरान प्रत्याशी अमर्यादित और अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे. दूसरे प्रत्याशी पर निजी टीका-टिप्पणी पर भी आयोग ने रोक लगाई है. मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे प्रचार पर रोक लगेगी. उसके बाद प्रत्याशी न सार्वजनिक सभा बुला सकेंगे और न उसमें शामिल हो सकेंगे. प्रत्याशी को चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति होगी, लेकिन संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी.

प्रचार के दौरान प्रत्याशी किसी भी दल के नाम या दल के झंडा का प्रयोग नहीं कर सकेगा. किसी सरकारी भवन का उपयोग चुनावी बैठक या प्रचार के लिए नहीं करेगा. प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थल पर सभा कर सकेगा. इसके लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी. पुलिस को भी अनुमति स्थल की सूचना देनी होगी. चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह छह से रात 10 बजे तक किया जाएगा. जुलूस निकालने की प्रत्याशी को अनुमति मिलेगी. उन्हें जुलूस का स्थान, समय, तिथि और मार्ग तथा समाप्ति स्थल की जानकारी देनी होगी. जुलूस निकालने पर आयोजक को यातायात नियंत्रण की व्यवस्था करनी होगी.

