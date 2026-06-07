पलामू में बोले सुदेश महतो भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया, युवाओं को बदलना होगा हालात
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पलामू में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए युवाओं से आगे आने का आहृान किया.
Published : June 7, 2026 at 8:48 PM IST
पलामू: झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार का रूप ले चुका है. हालात बदलने की जिम्मेदारी युवाओं पर है. रविवार को पलामू में आयोजित आजसू पार्टी के युवा प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही.
सम्मेलन में सुदेश महतो के अलावा आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, केंद्रीय महासचिव उमेश सिंह भोक्ता समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यह सम्मेलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था.
मां-बाप से बड़ी जिम्मेदारी है राजनीति- सुदेश महतो
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि राजनीति मां-बाप से भी बड़ी जिम्मेदारी है. मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को दो नजरिए से देखा जाता है. कम अंक लाने वाले बच्चों को स्कूल, परिवार और समाज प्रताड़ित करता है. मां-बाप भी उनका हौसला तोड़ देते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों के मन में यह बात भर दी जाती है कि वे अच्छा नहीं कर सकते. ऐसे बच्चों की सोच को बड़ा करना होगा. वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और समाज के लिए भी बेहतर काम कर सकते हैं.
सुदेश महतो ने आगे कहा कि कोई सहज व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता. असहज रूप से सोचने वाला व्यक्ति ही सहज नेतृत्व कर सकता है. यह साधारण काम नहीं है.
झारखंड को नई चेतना और ऊर्जा से आगे बढ़ाएंगे
मीडिया से बातचीत में सुदेश महतो ने बताया कि पलामू में नई पीढ़ी के युवाओं से संवाद का यह कार्यक्रम पहले से तय था. उन्होंने कहा कि झारखंड को अपनी चेतना और ऊर्जा से आगे ले जाने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड को गढ़ रही है. बिना गढ़े झारखंड की बौद्धिक और राजनीतिक सोच को बड़ा नहीं किया जा सकता. सम्मेलन में युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने और राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान किया गया.
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