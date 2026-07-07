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पलामू में लेबर सप्लायर की क्रूरता, मजदूर को 5 दिन घर में बंधक बनाकर दी यातनाएं, भूखा रखा, की पिटाई

पलामू में लेबर सप्लायर ने एक मजदूर से दरिंदगी की है. पांच दिनों तक उसे घर में बंधक बनाकर यातनाएं दीं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
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पलामू: जिले में एक लेबर सप्लायर ने मजदूर शोषण की सारी हदें पार कर दी हैं. मजदूर सप्लाई करने वाले अमरेश यादव ने एक मजदूर को पांच दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसे लगातार यातनाएं दी गईं, पिटाई की गई और खाने को कुछ नहीं दिया गया. मजदूर को पूरे पांच दिनों तक घर के एक कमरे में बंद रखा गया, जहां वह रहने के साथ-साथ शौच भी करने को मजबूर था.

पुलिस ने किया रेस्क्यू, आरोपी गिरफ्तार

मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज गेट के पास स्थित घर से पलामू पुलिस की टीम ने मजदूर का सफल रेस्क्यू किया. पुलिस ने लेबर सप्लायर अमरेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज गेट के पास एक व्यक्ति को घर में बंद रखा गया है और उसे यातनाएं दी जा रही हैं. इस सूचना के आधार पर मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मजदूर उपेंद्र भुईयां का रेस्क्यू किया.

मजदूर की पहचान और अपहरण का तरीका

उपेंद्र भुईयां पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा गांव का रहने वाला है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उसे अपहरण कर बंधक बनाने वाले अमरेश यादव को गिरफ्तार किया. अमरेश यादव रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार गांव का रहने वाला है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि मजदूर का अपहरण डालटनगंज रेलवे स्टेशन से किया गया था. इसके बाद उसे पांच दिनों तक एक ही कमरे में बंद रखा गया.

मजदूर बेहद खौफजदा था- एसपी

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि मजदूर के साथ मारपीट की गई. वह पूरे समय एक ही कमरे में रहता था और उसी में शौच करता था. एसपी ने कहा कि जब पुलिस रेस्क्यू करने पहुंची तो उपेंद्र बेहद खौफ में था और डरा हुआ नजर आ रहा था.

बंधक बनाने का कारण

एसपी कपिल चौधरी के अनुसार, अमरेश यादव का कुछ पैसा उपेंद्र भुईयां के पास बाकी था. इसी कारण उसने मजदूर को घर में बंधक बनाकर रखा हुआ था.

पिता की सूचना पर हुई कार्रवाई

उपेंद्र के पिता ने बंधक बनाए जाने की जानकारी पुलिस के साथ साझा की थी. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मजदूर का रेस्क्यू किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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