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पलामू में लेबर सप्लायर की क्रूरता, मजदूर को 5 दिन घर में बंधक बनाकर दी यातनाएं, भूखा रखा, की पिटाई

पलामू: जिले में एक लेबर सप्लायर ने मजदूर शोषण की सारी हदें पार कर दी हैं. मजदूर सप्लाई करने वाले अमरेश यादव ने एक मजदूर को पांच दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसे लगातार यातनाएं दी गईं, पिटाई की गई और खाने को कुछ नहीं दिया गया. मजदूर को पूरे पांच दिनों तक घर के एक कमरे में बंद रखा गया, जहां वह रहने के साथ-साथ शौच भी करने को मजबूर था.

पुलिस ने किया रेस्क्यू, आरोपी गिरफ्तार

मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज गेट के पास स्थित घर से पलामू पुलिस की टीम ने मजदूर का सफल रेस्क्यू किया. पुलिस ने लेबर सप्लायर अमरेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज गेट के पास एक व्यक्ति को घर में बंद रखा गया है और उसे यातनाएं दी जा रही हैं. इस सूचना के आधार पर मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मजदूर उपेंद्र भुईयां का रेस्क्यू किया.

मजदूर की पहचान और अपहरण का तरीका

उपेंद्र भुईयां पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा गांव का रहने वाला है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उसे अपहरण कर बंधक बनाने वाले अमरेश यादव को गिरफ्तार किया. अमरेश यादव रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार गांव का रहने वाला है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि मजदूर का अपहरण डालटनगंज रेलवे स्टेशन से किया गया था. इसके बाद उसे पांच दिनों तक एक ही कमरे में बंद रखा गया.