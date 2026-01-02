पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाया! प्रेमिका से खुदवाया था गड्ढा, दंडाधिकारी के मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया
पलामू में एक भयानक घटना हुई, जहां एक पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को दफना दिया.
पलामूः एक पति ने अपनी पति की हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया. पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और प्रेमिका को बोलकर ही गड्ढे को खुदवाया था. दरअसल विश्रामपुर थाना क्षेत्र के ओखला गांव की प्रियंका कुमारी पिछले कुछ दिनों से लापता थी. प्रियंका कुमारी की लापता होने की जानकारी परिजनों ने बुधवार को विश्रामपुर थाना को दी थी.
प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या
प्रियंका कुमारी की शादी 2019 में भूखला गांव के रहने वाले रंजीत मेहता के साथ हुई थी. रंजीत मेहता के द्वारा प्रियंका कुमारी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था. रंजीत मेहता का प्रेम प्रसंग पलामू के नया नावा बाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा की रहने वाली एक महिला के साथ चल रहा था.
प्रियंका कुमारी के मायके वालों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी थी. परिजनों ने पुलिस को बताया था कि प्रियंका कुमारी की हत्या कर शव को तुकवेरा के डरौना गांव में दफनाया गया है.
घटना के बाद से पति और उसकी प्रेमिका दोनों फरार हैं
मामले की जानकारी मिलने के बाद नावा बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू की. बाद में दंडाधिकारी के मौजूदगी में पुलिस ने प्रियंका कुमारी के दफन हुए शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से रंजीत मेहता एवं उसकी प्रेमिका दोनों फरार हैं.
शव के साथ रखा गया था कुत्ते का शव
आरोप है कि रंजीत एवं उसकी प्रेमिका ने मिलकर पूरी हत्या की साजिश थी. हत्या के बाद शव को दफनाया गया था, शक नहीं होने के लिए प्रियंका के शव के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया था. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रेमिका ने 22 दिसंबर को जेसीबी से गड्ढे को खुदवाया था. 28 दिसंबर को उसने दोबारा जेसीबी के मालिक से गड्ढे को भरने को कहा था. आशंका जताई जा रही है कि 28 दिसंबर की हत्या कर शव को दफनाया गया है.
घटना के बाद रंजीत मेहता एवं उसकी प्रेमिका फरार है, पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. प्रेमिका ने जेसीबी मालिक को डोभा बनाने के नाम पर गड्ढा खुदवाया था बाद में उसने जेसीबी मलिक को कहा कि डोभा दूसरी जगह खुदवाना है, यह बोलकर उसने गड्ढे को भरवाया था. संजय कुमार यादव -थाना प्रभारी, नावा बाजार
