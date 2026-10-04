दिल्ली में अक्टूबर महीने में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर अब पूरी तरह से थमा,अच्छी खासी धूप निकलने से गर्मी का एहसास,तापमान में भी हुई बढ़ोतरी
Published : October 4, 2026 at 8:12 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर अब पूरी तरह से थम चुका है और मौसम शुष्क हो गया है. दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है और तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है. कल शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग तीन डिग्री ऊपर रहा. जबकि, ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहा है.दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री ज्यादा है. अक्तूबर के महीने में आमतौर पर 37 डिग्री का तापमान कम ही देखने को मिलता है.
दिल्ली में आज मौसम पूरी तरह साफ और तेज धूप वाला रहेगा, जिसमें दिन का अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है. राजधानी से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है, जिसके चलते दिन में हल्की गर्मी और उमस महसूस की जा रही है. आर्द्रता सुबह के समय नमी करीब 50% से 70% के बीच है, जो दिन बढ़ने के साथ कम होगी. आने वाले दो-तीन दिनों में भी दिल्ली एनसीआर के मौसम में कोई ख़ास बदलाव नहीं आएगा. 6 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहने के आसार हैं.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 195 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 173, गाजियाबाद में 165, ग्रेटर नोएडा में 182 और नोएडा में 172 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है।.जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर बना हुआ है.
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