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दिल्ली में अक्टूबर महीने में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली में अक्टूबर महीने में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर अब पूरी तरह से थम चुका है और मौसम शुष्क हो गया है. दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है और तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है. कल शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग तीन डिग्री ऊपर रहा. जबकि, ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहा है.दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री ज्यादा है. अक्तूबर के महीने में आमतौर पर 37 डिग्री का तापमान कम ही देखने को मिलता है.