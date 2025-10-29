ETV Bharat / state

नूंह में कुत्ते ने फैलाई दहशत, 5 बच्चों सहित कई लोगों को बुरी तरह नोंच डाला, 1 की हालत गंभीर

कई महीनों से है आवारा कुत्तों का आतंकः मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शहर में पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. दिनदहाड़े स्कूल जाने वाले बच्चे और राहगीर इनका शिकार बन रहे हैं. बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लोगों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि नगर पालिका अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी खुलकर अवहेलना कर रहे हैं.

नूंहः जिले के फिरोजपुर झिरका शहर में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक कुत्ते ने अचानक पांच बच्चों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया. देखते ही देखते कुत्ते ने सभी बच्चों को बुरी तरह से नोंच डाला. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह बच्चों को कुत्ते से छुड़ाया और उसे भगाया. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ रेफर कर दिया गया है.

एक बच्चे की हालत गंभीरः बता दें कि करीब तीन महीने पहले एसडीएम फिरोजपुर झिरका ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए नगर पालिका को आदेश दिया था कि क्षेत्र में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए. लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लोगों में आक्रोश है. स्थानीय निवासी हबीब, कमरुद्दीन, नवाब, चिरंजीलाल ने बताया कि "कुत्ते ने शहर के वार्ड 14 और 15 के अलग-अलग स्थानों पर 5 बच्चों को नोंच कर जख्मी कर दिया. जख्मी हुए बच्चों की उम्र डेढ़ साल से 7 साल के बीच है. एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है."

एसडीएम लक्ष्मी नारायण मामले पर गंभीरः उधर घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि "ये गंभीर लापरवाही है. नगर पालिका सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई." स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने अब भी कार्रवाई नहीं की, तो वे पालिका कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे.

अस्पतालों में पर्याप्त इंजेक्शन उपलब्धः नूंह के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. आशीष सिंगला ने कहा कि "अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो सभी पीएचसी, सीएचसी और सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में इंजेक्शन उपलब्ध हैं." उन्होंने कहा कि "बीपीएल परिवारों को इंजेक्शन मुफ्त में लगाए जाते हैं और आम आदमी से 100 रुपए की पर्ची कटवाई जाती है. अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध हैं और सप्ताह के सातों दिन कोई भी व्यक्ति अस्पताल में जाकर इंजेक्शन लगवा सकता है."