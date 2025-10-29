ETV Bharat / state

नूंह में कुत्ते ने फैलाई दहशत, 5 बच्चों सहित कई लोगों को बुरी तरह नोंच डाला, 1 की हालत गंभीर

नूंह जिले में कुत्ते ने 5 बच्चों समेत कई लोगों पर हमला कर बुरी तरह से नोंच डाला है. 1 की हालत गंभीर है.

Dog Bite In Haryana
नूंह में कुत्तों का आतंक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः जिले के फिरोजपुर झिरका शहर में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक कुत्ते ने अचानक पांच बच्चों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया. देखते ही देखते कुत्ते ने सभी बच्चों को बुरी तरह से नोंच डाला. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह बच्चों को कुत्ते से छुड़ाया और उसे भगाया. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ रेफर कर दिया गया है.

कई महीनों से है आवारा कुत्तों का आतंकः मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शहर में पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. दिनदहाड़े स्कूल जाने वाले बच्चे और राहगीर इनका शिकार बन रहे हैं. बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लोगों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि नगर पालिका अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी खुलकर अवहेलना कर रहे हैं.

पागल कुत्ते ने पांच बच्चों किया घायल (Etv Bharat)

एक बच्चे की हालत गंभीरः बता दें कि करीब तीन महीने पहले एसडीएम फिरोजपुर झिरका ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए नगर पालिका को आदेश दिया था कि क्षेत्र में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए. लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लोगों में आक्रोश है. स्थानीय निवासी हबीब, कमरुद्दीन, नवाब, चिरंजीलाल ने बताया कि "कुत्ते ने शहर के वार्ड 14 और 15 के अलग-अलग स्थानों पर 5 बच्चों को नोंच कर जख्मी कर दिया. जख्मी हुए बच्चों की उम्र डेढ़ साल से 7 साल के बीच है. एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है."

एसडीएम लक्ष्मी नारायण मामले पर गंभीरः उधर घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि "ये गंभीर लापरवाही है. नगर पालिका सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई." स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने अब भी कार्रवाई नहीं की, तो वे पालिका कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे.

अस्पतालों में पर्याप्त इंजेक्शन उपलब्धः नूंह के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. आशीष सिंगला ने कहा कि "अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो सभी पीएचसी, सीएचसी और सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में इंजेक्शन उपलब्ध हैं." उन्होंने कहा कि "बीपीएल परिवारों को इंजेक्शन मुफ्त में लगाए जाते हैं और आम आदमी से 100 रुपए की पर्ची कटवाई जाती है. अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध हैं और सप्ताह के सातों दिन कोई भी व्यक्ति अस्पताल में जाकर इंजेक्शन लगवा सकता है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में गजब हो गया! पानीपत में दुकानदार को काटते ही कुत्ते की मौत, सब हैरान

TAGGED:

DOG ATTACKED MANY PEOPLE IN NUH
नूंह में कुत्ते का आतंक
DOG BITE IN HARYANA
NUH NEWS
DOG TERROR IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.