नूंह में खेत में तहखाना बना छुपा रखा था 276 किलोग्राम चूरा पोस्त, ढाबे की आड़ में कर रहे थे नशे का कारोबार
नूंह में नशा छुपाने के लिए खेत में तहखाना बनाया गया था. लोहे के तहखाने को जमीन में छुपा कर रखा हुआ था.
Published : January 20, 2026 at 9:16 PM IST
जींद: सीआईए स्टाफ नरवाना ने मंगलवार को गांव डूमरखां खुर्द के निकट खेतों में छापेमारी कर 276 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्त बरामद करते हुए एक तस्कर को काबू किया है. चूरा पोस्त गेहूं के खेत में लोहे के तहखाने में दबाया गया था. तहखाने के ऊपर पराली और गोबर डाला हुआ था. सदर थाना नरवाना पुलिस ने पकड़े गए तस्कर समेत दो लोगों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है.
गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए ने की कार्रवाईः सीआईए स्टाफ नरवाना को सूचना मिली थी कि गांव डूमरखां खुर्द निवासी सुमित और मनीष अपने ढाबे की आड़ में नशीले पदार्थों का कारोबार करते है, और मनीष के खेत में लोहे का तहखाना बनाकर नशीले पदार्थों को जमीन में दबाया हुआ है. सुमित अपनी गाड़ी लेकर खेत से चूरा पोस्त लेने गया हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस ने मनीष के खेत में छापेमारी की तो वहां पर एक कार खड़ी दिखाई दी. नजदीक ही गेहूं के खेत से एक व्यक्ति तहखाने से निकलता दिखाई दिया, जिसे पुलिस कर्मियों ने काबू कर लिया. पुलिस पूछताछ में व्यक्ति की पहचान गांव डूमरखां खुर्द निवासी सुमित के रूप में हुई.
11 कट्टा चूरा पोस्त बरामदः पुलिसकर्मियों ने जमीन में दबे तहखाने की तलाशी ली तो 11 कट्टे भरे दिखाई दिए. जांचने पर उनमें चूरा पोस्त भरा पाया गया, जिसका वजन 276 किलो 100 ग्राम पाया गया. तहखाने को गोबर और पराली से ढंका गया था. पुलिस पूछताछ में सुमित ने बताया कि वो गांव के ही मनीष के साथ ढाबा चलाता है, जिसकी आड़ में वे नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं. किसी को संदेह ना हो, इसलिए खेत में गड्ढा खोदकर लोहे का तहखाना बनाया था, जिसमें चूरा पोस्त को छुपा कर रखा गया था. डिमांड के हिसाब से चूरा पोस्त निकाल कर उसे सप्लाई कर देते थे.
क्या कहती है नरवाना पुलिसः सदर थाना नरवाना पुलिस ने बताया कि "शिकायत के आधार पर सुमित और मनीष के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है. सीआईए नरवाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि ढाबे की आड़ में नशे के कारोबार की सूचना पर छापेमारी की गई थी. चूरा पोस्त को खेत में लोहे के तहखाने में छुपाया गया था. पकड़े गए आरोपियों से नशे के नेटवर्क के बारे मे पूछताछ की जा रही है."