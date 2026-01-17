ETV Bharat / state

कोटा: घरेलू विवाद में शिकायत करने थाने पहुंची पत्नी, तो पति ने कर ली आत्महत्या

कोटा के नयापुरा में घरेलू विवाद के कारण पति ने की आत्महत्या कर ली. झगड़े के बाद पत्नी शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी.

MAN KILLED HIMSELF
नयापुरा थाना, कोटा (ETV Bharat kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: जिले के नयापुरा थाना इलाके में घरेलू विवाद के कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. यह दुखद घटना शुक्रवार को हुई, जब मृतक की पत्नी अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थी और पीछे से पति ने यह कदम उठा लिया. मृतक की पहचान महावीर सिंह राजावत के रूप में हुई है, जो बृजराज कॉलोनी, कोटा के निवासी था. वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी के टावर में तकनीकी कार्य देखता था. उसका काम कोटा ऑफिस तथा टावर से संबंधित था.

पति की शिकायत के लिए थाने गई थी पत्नी: नयापुरा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नारायण लाल के अनुसार, शुक्रवार शाम को महावीर सिंह राजावत घर पहुंचे तो पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. मुख्य रूप से महावीर के शराब पीने की आदत को लेकर घर में अक्सर कहासुनी होती रहती थी. इसी विवाद के चलते उनकी पत्नी नयापुरा थाने में शिकायत देने पहुंची. थाने जाने के दौरान ही महावीर ने आत्महत्या कर ली. मृतक के मौसा महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह घरेलू विवाद ही था, जिसमें शराब का मुद्दा प्रमुख था. महावीर के दो छोटी बेटियां हैं, जिनकी उम्र 7 साल और 4 साल है.

इसे भी पढ़ें- जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने की आत्महत्या, परिजन घर गए थे

आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस: महावीर सिंह राजावत मूल रूप से बूंदी जिले के बाम्बई गांव का निवासी थाय उसके दो भाई हैं, एक भाई थाईलैंड में नौकरी करता है, जबकि महावीर कोटा में अपने परिवार के साथ रहता था. चार महीने पहले उनके पिता ने दोनों भाइयों को अलग-अलग मकान बनाकर दे दिए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मृतक के घर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

इसे भी पढ़ें- विवाहित शख्स ने अफेयर के चलते वीडियो बनाकर दी जान, पत्नी ने की लड़की पर कार्रवाई की मांग

TAGGED:

कोटा आत्महत्या
DOMESTIC DISPUTE
HUSBAND WIFE DISPUTE
कोटा में पति ने की आत्महत्या
MAN KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.