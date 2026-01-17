ETV Bharat / state

कोटा: घरेलू विवाद में शिकायत करने थाने पहुंची पत्नी, तो पति ने कर ली आत्महत्या

कोटा: जिले के नयापुरा थाना इलाके में घरेलू विवाद के कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. यह दुखद घटना शुक्रवार को हुई, जब मृतक की पत्नी अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थी और पीछे से पति ने यह कदम उठा लिया. मृतक की पहचान महावीर सिंह राजावत के रूप में हुई है, जो बृजराज कॉलोनी, कोटा के निवासी था. वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी के टावर में तकनीकी कार्य देखता था. उसका काम कोटा ऑफिस तथा टावर से संबंधित था.

पति की शिकायत के लिए थाने गई थी पत्नी: नयापुरा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नारायण लाल के अनुसार, शुक्रवार शाम को महावीर सिंह राजावत घर पहुंचे तो पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. मुख्य रूप से महावीर के शराब पीने की आदत को लेकर घर में अक्सर कहासुनी होती रहती थी. इसी विवाद के चलते उनकी पत्नी नयापुरा थाने में शिकायत देने पहुंची. थाने जाने के दौरान ही महावीर ने आत्महत्या कर ली. मृतक के मौसा महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह घरेलू विवाद ही था, जिसमें शराब का मुद्दा प्रमुख था. महावीर के दो छोटी बेटियां हैं, जिनकी उम्र 7 साल और 4 साल है.

