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कुचामन-डीडवाना: नगवाड़ा गांव ने बदले खेती के मायने, बूंद-बूंद पानी बचाकर बना 'मिनी इजरायल'

यहां किसान वर्षाजल को फार्म पौंड में संग्रहित करते हैं. उससे ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम से फसलों को सींचते हैं.

Rainwater Harvesting in Farm Ponds at Nagwada
नगवाड़ा में फार्म पौंड में वर्षा जल का संग्रहण (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले का नगवाड़ा गांव आज खेती की आधुनिक तकनीक को लेकर चर्चा में है. इस गांव ने खेती की परिभाषा बदल दी. गांव के आसपास खेतों में पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर और फार्म पौंड नजर आते हैं. कम पानी में अधिक उत्पादन और जल की एक-एक बूंद बचाने की सोच ने यहां के किसानों को अलग पहचान दिलाई. नगवाड़ा के किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़कर तकनीक आधारित खेती अपनाई. कृषि विशेषज्ञों की मानें तो नगवाड़ा में किसानों की जागरूकता और योजनाओं में सक्रिय भागीदारी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. आसपास के इलाके में इस गांव की पहचान मिनी इजरायल के रूप है, जहां बूंद-बूंद पद्धति से सिंचाई होती है.

फार्म पौंड व पॉली हाउस की भरमार: डीडवाना-कुचामन उद्यानिकी विभाग उप निदेशक हरिओम सिंह राणा ने बताया कि गांव में 150 से ज्यादा फार्म पौंड और 50 से अधिक पॉली हाउस हैं. यहां किसान बारिश के पानी को फार्म पौंड में संग्रहित करते हैं. उसी पानी से ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम से फसलों को सींचते हैं. गांव में केंद्र और राज्य सरकार की लगभग हर कृषि और उद्यानिकी योजना का लाभ किसान ले रहे हैं. किसानों ने बारिश के पानी को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया. नतीजा यह निकला कि कम पानी में भी पैदावार बढ़ रही है. खेती लाभ का सौदा बन रही है. कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव के किसान बेहद जागरूक हैं. सरकार की हर कृषि योजना का लाभ ले रहे हैं.

नगवाड़ा में खेती में बदलाव पर बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

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मौसम नहीं, सोच और तकनीक आधारित खेती: कुचामन सिटी के सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र ढाका ने कहा कि रेगिस्तानी इलाके के नगवाड़ा गांव ने दिखा दिया कि खेती केवल मौसम पर नहीं, बल्कि सोच और तकनीक पर भी निर्भर है. नगवाड़ा के किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़ चुके हैं.तकनीक को खेती का भविष्य मान रहे हैं. प्रगतिशील किसान पॉली हाउस, कृषि यंत्र सब्सिडी, प्याज गोदाम और सिंचाई योजनाओं का लाभ लेकर खेती को आधुनिक बना रहे हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को नगवाड़ा के किसान नियमित रूप से कृषि अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं. नई तकनीकों की जानकारी लेते रहते हैं. यही वजह है कि नगवाड़ा आज आसपास के गांवों के किसानों के लिए रोल मॉडल बन गया. किसानों का कहना है कि अगर सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाए तो कम पानी वाले इलाके में भी खेती को सफल बनाया जा सकता है.

More than 50 poly houses in the village
गांव में 50 से अधिक पॉली हाउस (ETV Bharat Kuchaman City)

तकनीक आधारित खेती की मिसाल: कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि एक समय पानी की कमी से जूझने वाला नगवाड़ा आज तकनीक आधारित खेती की मिसाल है. जागरूक किसान, सरकारी योजनाओं का सही उपयोग और पानी बचाने की सोच ने इस गांव को मिनी इजराइल के रूप में नई पहचान दिलाई. सरकारी योजनाओं का सही उपयोग, किसानों की जागरूकता और तकनीक के प्रति बढ़ता भरोसा नंगवाड़ा को खेती के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है.

पढ़ें:खेत पर ही खाद फैक्ट्री: गोवर्धन योजना से बदल रही खेती की तस्वीर, किसानों ने अपनाया जैविक मॉडल

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NAGWADA VILLAGE OF KUCHAMAN
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MODERN FARMING WITH MINIMAL WATER

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