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कुचामन-डीडवाना: नगवाड़ा गांव ने बदले खेती के मायने, बूंद-बूंद पानी बचाकर बना 'मिनी इजरायल'

नगवाड़ा में फार्म पौंड में वर्षा जल का संग्रहण ( ETV Bharat Kuchaman City )