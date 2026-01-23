ETV Bharat / state

पड़ताल : नागौर में प्रसूताओं की जान से खिलवाड़, LPG पर दौड़ रहीं जननी सुरक्षा की एम्बुलेंस

नागौर में जननी सुरक्षा योजना में लगी 10 में से 8 एम्बुलेंस एलपीजी किट पर चल रही हैं.

Nagaur MCH Ambulance
MCH में लगी एम्बुलेंस (ETV Bharat Nagore)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 5:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सुनील तिवाड़ी, नागौर: जिले में जननी सुरक्षा योजना के तहत माताओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित घर पहुंचाने वाली सरकारी एम्बुलेंस ही खतरे का सबब बन गई हैं. ETV Bharat की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ कि नागौर जिला मुख्यालय के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र (MCH) में तैनात अधिकांश एम्बुलेंस एलपीजी गैस किट पर चल रही हैं. टेंडर की साफ शर्तों के बावजूद ठेकेदार ने नियम तोड़कर ऐसी गाड़ियां सड़कों पर उतार दीं, जिनमें जीवन रक्षक सुविधाएं तक नहीं हैं. इससे मां और बच्चे की सुरक्षा पर सीधा सवाल उठ रहा है.

एक संदिग्ध एम्बुलेंस से हुआ खुलासा: बात शुरू हुई एक सामान्य दिन से. MCH में प्रसव के बाद महिलाओं को घर भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन जब संवाददाता ने इन वाहनों को करीब से देखा तो पता चला कि ये 'सुरक्षा' के नाम पर धोखा है. टेंडर की शर्तें साफ-साफ कहती हैं कि एम्बुलेंस केवल पेट्रोल या डीजल से चलनी चाहिए, क्योंकि गैस किट वाली गाड़ियों में आग लगने या विस्फोट का खतरा रहता है. इसके बावजूद ठेकेदार ने मुनाफे के चक्कर में इन शर्तों को नजरअंदाज कर दिया. पड़ताल में सामने आया कि एक एलपीजी किट फिटेड एम्बुलेंस में नवजात को लिटाकर ले जाया जा रहा था.

जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही (ETV Bharat Nagore)

इसे भी पढ़ें- भरतपुर में बाइक एंबुलेंस सेवा शुरू, अब अविलंब मिलेगा घायलों को प्राथमिक उपचार

10 में से 8 एम्बुलेंस 'खतरनाक': 5 दिनों की पड़ताल में कुल 10 एम्बुलेंसों की जांच की गई. इनमें से 8 पर एलपीजी गैस किट लगी हुई थी. एम्बुलेंस का मतलब होता है जीवन रक्षक वाहन- ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट, आपातकालीन दवाएं और उपकरण, लेकिन यहां बस सायरन और लाल-नीली बत्तियां लगाकर काम चलाया जा रहा है. बाकी सुविधाएं पूरी तरह नदारद थी. अगर नवजात शिशु या उसकी मां को रास्ते में कोई समस्या हो तो क्या होगा. ये एम्बुलेंस नहीं, बल्कि चलती-फिरती जानलेवा गाड़ियां हैं, जिनमें बिना किसी सुरक्षा के प्रसूताओं को लिटाकर घर भेजा जा रहा है.

फिटनेस और बीमा दोनों एक्सपायर: गंभीर बात ये भी है कि RTO के दस्तावेजों से पता चला कि 10 में से 2 एम्बुलेंस की फिटनेस और बीमा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं. अगर कोई दुर्घटना हो तो न तो गाड़ी सुरक्षित है, न ही कोई जिम्मेदारी लेने वाला. यह कानून की सीधी अवमानना है. हमारी टीम ने इन दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि महीनों से ये 'अनफिट' गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, बिना किसी रोक-टोक के.

जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही
LPG से चल रही एम्बुलेंस (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- ट्रेन बनी एंबुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर से बची जान, बाढ़ में फंसी प्रसूता को ट्रेन से भेजा अस्पताल

अधिकारीयों का जवाब: ईटीवी भारत ने जब इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए तो जवाब सुनकर हैरानी हुई. नागौर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आरके अग्रवाल ने कहा, "एम्बुलेंस MCH विंग में हैं, JSY इंचार्ज और MCH प्रभारी को पता होना चाहिए." वहीं, JSY इंचार्ज डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी बोले, "मेरा काम सिर्फ प्रसूताओं का छुट्टी कार्ड बनाकर ठेकेदार को देना है, किस एम्बुलेंस से मरीज जाता है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है."

पड़ताल के दौरान ठेकेदार और अधिकारियों को मीडिया की मौजूदगी का पता चलते ही हड़कंप मच गया. एम्बुलेंस बदलने की कोशिश की गई, रिपोर्ट्स में हेरफेर करने की साजिश रची गई. प्रसूताओं को भी घंटों अस्पताल में रोक लिया गया, ताकि गैस किट वाली गाड़ियां कैमरे में न कैद हों.

Nagaur MCH Ambulance
एम्बुलेंस में लेटी प्रसूता और सीट के नीचे लगा LPG सिलेंडर (ETV Bharat Nagore)

इसे भी पढ़ें- राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस की 600 एंबुलेंस ठप, 1200 कर्मचारी हुए बेरोजगार

जांच के आदेश और कार्रवाई का वादा: इस पड़ताल के बाद नागौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जिनगर ने कहा, "यह गंभीर है, अगर गाड़ियां अनफिट या बिना बीमा की पाई गईं तो कार्रवाई होगी. गैस किट के मामले में RTO को निर्देश दिए जाएंगे और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी." जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी से बात हुई तो उन्होंने बताया, "मामला हमारे पास आया है. पिछले दिनों में हमने 17 एम्बुलेंस के चालान काटे हैं, जिनकी फिटनेस और इंश्योरेंस एक्सपायर थे"

Nagaur MCH Ambulance
LPG किट लगी एंबुलेंस प्रसताओं को लेकर जाती है (ETV Bharat Nagore)

परिवहन अधिकारी ने कहा कि अब इन वाहनों को तुरंत सीज करने के लिए उड़न दस्ते भेजेंगे. साथ ही, CMHO को पत्र लिखेंगे कि अनुबंध वाली एम्बुलेंस तब तक न चलें, जब तक सभी नियम पूरे न हों." गैस किट की बात पर नागौर रसद विभाग के अधिकारी अंकित पचार ने कहा, "पिछले महीने सूचना पर हमने 55 घरेलू गैस सिलेंडर और एक वैन सीज की थी, अगर एम्बुलेंस में ऐसी सूचना है तो जांच करवाएंगे और पुख्ता होने पर कार्रवाई करेंगे."

Nagaur MCH Ambulance
एम्बुलेंस में सीट के नीचे लगी LPG किट (ETV Bharat Nagore)

ठेकेदार की मनमानी या सिस्टम की साजिश?:यह पड़ताल खत्म नहीं होती बल्कि कई सवाल छोड़ जाती है. टेंडर की शर्तें इतनी स्पष्ट थीं तो फिर गैस किट वाली एम्बुलेंस महीनों तक कैसे चलती रहीं? क्या ठेकेदार अकेला दोषी है या अधिकारियों की मिलीभगत शामिल है? जननी सुरक्षा योजना गरीब माताओं और उनके बच्चों के लिए बनी है, लेकिन यहां जोखिम उन्हीं पर डाला जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- 104 जननी एक्सप्रेस सेवा बंद होने से 1200 कर्मचारी बेरोजगार, राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

JANANI SURAKSHA YOJANA
LPG AMBULANCE DANGER
नागौर नवजात मातृ सुरक्षा
LPG गैस किट पर चल रही एम्बुलेंस
NAGAUR MCH AMBULANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.