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मुरादाबाद में बेटी के आशिक के साथ फ़रार होने पर लाचार बाप ने खुदकुशी की

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मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक ऐसा दिल को झकझोर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां पर प्रेमी के साथ घर से फरार हुई बेटी का सदमा पिता नहीं झेल पाया. सदमे से लाचार बाप ने ज़हरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमे इलाज के दौरान लाचार पिता की मौत हो गई. मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बता दें कि बीती 14 मई को मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक मजदूर की बेटी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. आरोप है कि वह घर में रखे लाखों रुपये के जेवरात भी साथ ले गई. बताया जा रहा है कि बेटी को भगाकर ले जाने वाला कोई और नही बल्कि प्रेमिका का रिश्ते का भाई लगता है.