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मुरादाबाद में बेटी के आशिक के साथ फ़रार होने पर लाचार बाप ने खुदकुशी की

फरार हुई बेटी का सदमा पिता नहीं झेल पाया. सदमे से लाचार बाप ने ज़हरीले पदार्थ का सेवन कर लिया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:47 PM IST

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मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक ऐसा दिल को झकझोर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां पर प्रेमी के साथ घर से फरार हुई बेटी का सदमा पिता नहीं झेल पाया. सदमे से लाचार बाप ने ज़हरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमे इलाज के दौरान लाचार पिता की मौत हो गई.

मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बता दें कि बीती 14 मई को मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक मजदूर की बेटी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. आरोप है कि वह घर में रखे लाखों रुपये के जेवरात भी साथ ले गई. बताया जा रहा है कि बेटी को भगाकर ले जाने वाला कोई और नही बल्कि प्रेमिका का रिश्ते का भाई लगता है.

इसी से क्षुब्ध होकर लाचार बाप विजय ने घर में ही ज़हरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, परिजन बेटी के प्रेमी पर एक्शन की माँग कर रहे हैं.

पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपने किसी रिश्तेदार के साथ जाने की सूचना थी जिस पर संज्ञान लिया गया है. बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद लड़की के बाप ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई है, परिवार की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं. उनकी गहनता से जाँच की जाएगी, लड़की के बयान कराए जाएंगे, और जो तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के अनुसार आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी.

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FATHER COMMITTED SUICIDE MORADABAD
HELPLESS FATHER COMMITS SUICIDE
प्रेमी के साथ फरार
DAUGHTER ELOPES WITH HER LOVER

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