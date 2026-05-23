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मिर्जापुर में जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस के यात्रियों ने एसी न चलने से रेलवे ट्रैक पर बैठकर रोकी ट्रेन

एसी काम न करने पर जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस के नाराज़ यात्रियों ने हंगामा किया. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर : जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस के नाराज़ यात्रियों ने एसी काम न करने से रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन को रोक दी. इस दौरान 10 से 12 मिनट तक ट्रेन रुकी रही. ट्रैक बाधित होने की जानकारी मिलने पर आरपीएफ जीआरपी मौके पहुंच कर यात्रियों को समझा-बुझाकर आश्वासन दिया, तब जाकर यात्री ट्रेन में बैठे और ट्रेन रवाना किया गया. मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को ट्रेन की एसी न काम करने पर नाराज़ यात्रियों ने ट्रेन को रुकते ही प्लेटफार्म पर उतर कर रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गये. रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे जानकारी होते ही आरपीएफ-जीआरपी फोर्स मौके पहुंच गई. इस कारण ट्रेन लगभग 10 से 12 मिनट लेट हो गई. किसी तरह आरपीएफ कर्मियों ने यात्रियों को समझा बुझाया. साथ ही आश्वासन दिया कि ठीक कर दिया जाएगा, तब जाकर यात्रियों ने रेलवे ट्रैक से उठकर ट्रेन में बैठ गए. तब जाकर ट्रेन खुली.