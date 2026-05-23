मिर्जापुर में जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस के यात्रियों ने एसी न चलने से रेलवे ट्रैक पर बैठकर रोकी ट्रेन
ट्रैक बाधित होने की जानकारी मिलने पर आरपीएफ-जीआरपी मौके पहुंचकर यात्रियों को समझा-बुझाकर आश्वासन दिया, तब जाकर यात्री ट्रेन में बैठे और ट्रेन रवाना हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 8:27 PM IST
मिर्जापुर : जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस के नाराज़ यात्रियों ने एसी काम न करने से रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन को रोक दी. इस दौरान 10 से 12 मिनट तक ट्रेन रुकी रही.
ट्रैक बाधित होने की जानकारी मिलने पर आरपीएफ जीआरपी मौके पहुंच कर यात्रियों को समझा-बुझाकर आश्वासन दिया, तब जाकर यात्री ट्रेन में बैठे और ट्रेन रवाना किया गया.
मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को ट्रेन की एसी न काम करने पर नाराज़ यात्रियों ने ट्रेन को रुकते ही प्लेटफार्म पर उतर कर रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गये.
रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे जानकारी होते ही आरपीएफ-जीआरपी फोर्स मौके पहुंच गई. इस कारण ट्रेन लगभग 10 से 12 मिनट लेट हो गई. किसी तरह आरपीएफ कर्मियों ने यात्रियों को समझा बुझाया.
साथ ही आश्वासन दिया कि ठीक कर दिया जाएगा, तब जाकर यात्रियों ने रेलवे ट्रैक से उठकर ट्रेन में बैठ गए. तब जाकर ट्रेन खुली.
बताया जा रहा है कि जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस 12308 डाउन ट्रेन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर 5:20 बजे पहुंची. ट्रेन को रुकते ही एसी कोच के कुछ यात्री प्लेटफार्म पर उतरने के बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के आगे बैठ गए.
हंगामा करने लगे कहने लगे भीषण गर्मी में सी नहीं चल रही है. यात्री परेशान हैं. कई बार कंप्लेंन किया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है.
यात्रियों के रेलवे ट्रैक पर बैठने की जानकारी मिलते ही मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी आरपीएफ और अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गये. दौड़कर किसी तरह से यात्रियों को समझा-बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाकर प्लेटफार्म पर लाया गया.
कहा गया कि एक ठीक कर दिया जाएगा, तब जाकर यात्री ट्रेन में बैठ गए. इस दौरान ट्रेन 10 से 12 मिनट रुकी रही.
मिर्जापुर स्टेशन अधीक्षक बीके सिंह ने बताया कि ट्रेन की एसी में कुछ खराबी आने पर यात्री नाराज़ हुए थे. कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी थी. मुगलसराय की तरफ ट्रेन को रवाना कर दिया गया है, वहां पर सही कराया जाएगा.