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1 घंटे में हटा लें सामान वरना... मेरठ में लाउडस्पीकर से पुलिस का ऐलान, दुकानदारों से हुई नोकझोंक

मेरठ में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. विरोध करने वाले दुकानदारों का चालान किया गया.

पुलिस ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान.
पुलिस ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 4:52 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 7:48 PM IST

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मेरठ : चौराहों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यातायात पुलिस और नगर निगम ने रविवार को अभियान चलाया. जली कोठी से लेकर घंटाघर तक अतिक्रमण हटाया गया. दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का चालान काटा गया. लोगों की गाड़ियां भी चेक की गई.

पुलिस ने लाउडस्पीकर से अतिक्रमण करने वालों को अल्टीमेटम दिया. कहा एक घंटे में सामान हटा लें नहीं तो जब्त कर लिया जाएगा. नगर निगम की टीम और भारी पुलिस फोर्स देख अतिक्रमण करने वाले सकते में आ गए और सड़क से सामान हटाने लगे.

मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान. (Video Credit; ETV Bharat)

बिना कागजात के घूम रहे और अवैध रूप से पार्क किए गए स्कूटर-मोटरसाइकिल को जब्त किया गया. पटाखा छोड़ने वाली बुलेट बाइकों को भी यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान सीज कर दिया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस की कुछ व्यापारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई.

​एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर जनता को जाम से निजात दिलाई जाए और किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त न किया जाए. शासन के इन आदेशों का पालन किया जा रहा है.

एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने बताया, सड़कों और चौराहों से अतिक्रमण हटाने के लिए आज नगर निगम की टीम के साथ अभियान चलाया गया है. जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. बुलेट से पटाखा छोड़ने वालों और बिना कागजात के वाहन चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा.

वहीं लोगों का कहना है कि सड़कों के चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटने से न केवल जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी. मेरठ पुलिस की इस कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ, तो प्रशासन का हंटर चलने में देर नहीं लगेगी.

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Last Updated : April 5, 2026 at 7:48 PM IST

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