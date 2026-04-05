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1 घंटे में हटा लें सामान वरना... मेरठ में लाउडस्पीकर से पुलिस का ऐलान, दुकानदारों से हुई नोकझोंक

पुलिस ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : चौराहों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यातायात पुलिस और नगर निगम ने रविवार को अभियान चलाया. जली कोठी से लेकर घंटाघर तक अतिक्रमण हटाया गया. दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का चालान काटा गया. लोगों की गाड़ियां भी चेक की गई. पुलिस ने लाउडस्पीकर से अतिक्रमण करने वालों को अल्टीमेटम दिया. कहा एक घंटे में सामान हटा लें नहीं तो जब्त कर लिया जाएगा. नगर निगम की टीम और भारी पुलिस फोर्स देख अतिक्रमण करने वाले सकते में आ गए और सड़क से सामान हटाने लगे. मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान. (Video Credit; ETV Bharat) बिना कागजात के घूम रहे और अवैध रूप से पार्क किए गए स्कूटर-मोटरसाइकिल को जब्त किया गया. पटाखा छोड़ने वाली बुलेट बाइकों को भी यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान सीज कर दिया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस की कुछ व्यापारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई.