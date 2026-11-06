मेरठ में खाकी को टप्पेबाज़ों की चुनौती, सर्राफा बाजार में लुट गया कारीगर
मेरठ सर्राफा बाजार में कारीगर भी सुरक्षित नहीं. कारीगर से लाखों की ज्वेलरी लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 3:32 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 4:12 PM IST
मेरठ: मेरठ में धनतेरस के मौके पर एक ज्वेलरी कारीगर से टप्पेबाज़ों ने आभूषण हथिया लिए. जानकारी के मुताबिक लाखों की लूट हुई है.
टप्पेबाज़ों से मेरठ सर्राफा बाजार में कारीगर भी सुरक्षित नहीं है. एक कारीगर से लाखों की ज्वेलरी इसी तरह लूट ली गई. इस लूटकांड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है. इसकी वज़ह है, जिस वक्त ये वारदात हुई. उस वक्त पुलिस के आला हाकिम भी उसी क्षेत्र में गश्त पर थे.
एडीजी जोन भानु भास्कर, डीआईजी रेंज कलानिधि नैथानी उसी क्षेत्र में पैदल मार्च निकाल रहे थे.
बता दें कि आज धनतेरस का पर्व है. ऐसे में सुबह से ही सर्राफा बाजार सहित तमाम बाजारों में भीड़भाड़ है. त्योहार की वज़ह से लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने आ रहे हैं.
ट्पेबाज़ लुटेरे ज्वेलरी कारीगर से सरेआम उसके आभूषणों को लेकर निकल गए. इस वारदात ने अधिकारियों के बाजारों में सुरक्षा के दावों की कलई खोल कर रख दी है.
लाखों की ज्वेलरी की इस लूट की वारदात की खबर आग की तरह फैली. आसपास के बाजारों से जानने की उत्सुकता को लेकर भीड़ भी इकट्ठी हो गई. इसी दौरान जैसे ही अधिकारियों को इस घटना की जानकारी हुई. आनन-फानन में अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे.
अब पुलिस पड़ताल में जुट गई है और घटनास्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधी को खंगाल को खंगाल रही है. वहीं इस घटना के बाद एडीजी जोन भानु भास्कर ने पीड़ित से जानकारी ली है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि कारीगर का नाम ऋषभ है, जो कि मूल रूप से महेशरपुर, थाना दादपुर, जिला हुगली का रहने वाला है.
वह आभूषण निर्माता शेख बगदुल, इस्लाम के यहां बतौर कारीगर काम करता है.
ऋषभ को उसके मालिक ने दुकान से कच्चा सोना लेने भेजा था, जब वह दुकान से वापस लौट रहा था, तभी उसे दो युवकों ने घेर लिया और उससे बातें करने लगे.
पुलिस को ऋषभ ने पूछताछ में बताया कि वह उससे धार्मिक बातें करने लगे और फिर इसी बीच उससे वह बैग भी ले लिया.
पीड़ित का कहना है कि उसे दोनों ने जैसे सम्मोहित कर लिया था और उसके बाद उसे चकमा देकर दोनों बदमाश फरार फरार हो गये.
पुलिस मुताबिक ऋषभ के पास 32 ग्राम सोना था. एसपी सिटी ने बताया कि एसएसपी भी पीड़ित से पड़ताल कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एससोजी की टीम समेत पुलिस की भी टीम बनाकर दोनों टप्पेबाजों को पकड़ने लिए प्रयास किया जा रहा है.