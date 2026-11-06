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मेरठ में खाकी को टप्पेबाज़ों की चुनौती, सर्राफा बाजार में लुट गया कारीगर

मेरठ सर्राफा बाजार में लुट गया कारीगर. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: मेरठ में धनतेरस के मौके पर एक ज्वेलरी कारीगर से टप्पेबाज़ों ने आभूषण हथिया लिए. जानकारी के मुताबिक लाखों की लूट हुई है.

टप्पेबाज़ों से मेरठ सर्राफा बाजार में कारीगर भी सुरक्षित नहीं है. एक कारीगर से लाखों की ज्वेलरी इसी तरह लूट ली गई. इस लूटकांड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है. इसकी वज़ह है, जिस वक्त ये वारदात हुई. उस वक्त पुलिस के आला हाकिम भी उसी क्षेत्र में गश्त पर थे.

मेरठ सर्राफा बाजार में लुट गया कारीगर. (ईटीवी भारत) एडीजी जोन भानु भास्कर, डीआईजी रेंज कलानिधि नैथानी उसी क्षेत्र में पैदल मार्च निकाल रहे थे. बता दें कि आज धनतेरस का पर्व है. ऐसे में सुबह से ही सर्राफा बाजार सहित तमाम बाजारों में भीड़भाड़ है. त्योहार की वज़ह से लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने आ रहे हैं. ट्पेबाज़ लुटेरे ज्वेलरी कारीगर से सरेआम उसके आभूषणों को लेकर निकल गए. इस वारदात ने अधिकारियों के बाजारों में सुरक्षा के दावों की कलई खोल कर रख दी है. मेरठ सर्राफा बाजार में लुट गया कारीगर. (ईटीवी भारत) लाखों की ज्वेलरी की इस लूट की वारदात की खबर आग की तरह फैली. आसपास के बाजारों से जानने की उत्सुकता को लेकर भीड़ भी इकट्ठी हो गई. इसी दौरान जैसे ही अधिकारियों को इस घटना की जानकारी हुई. आनन-फानन में अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे.