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मेरठ में सांसद चंद्रशेखर बोले- झूठ पर टिकी है सरकार, बीजेपी जातिवादी और महिला विरोधी पार्टी

चंद्रशेखर ने कहा कि जिस पार्टी की रैली है उस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिए गया, इसके पीछे की उनकी मंशा यह है कि अगर यात्रा भी हो तो उसमें लोग एकजुट ना हो, जिससे की संदेश ऐसा जाए कि लगे कि जैसे लोग ही इकट्ठा नहीं हो पाए. यह एक सोचा समझ प्लान है. हम कानून के दायरे में यात्रा कर रहे हैं और इससे हम कतई घबराने वाले नहीं हैं.

सांसद ने कहा, प्रदेश और केंद्र सरकार पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है. हम लोगों को जगाने निकले हैं. लोग सत्ता परिवर्तन के लिए घरों से निकलें, इसके लिए उन्हें आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ना होगा. जनता से गठबंधन होगा इसलिए ही ये यात्रा की जा रही है. सरकार को बैकलॉग भरना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए.

मेरठ : आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर शुक्रवार को मेरठ में सत्ता परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा- जिन मुद्दों को कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है, उसे मैं पिछले 13 साल से उठा रहा हूं. सरकार झूठ पर टिकी है, इस बार गिरेगी. उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है और महिला विरोधी है.

उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होकर ही रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आज सबसे बड़ी आबादी नौजवान है और नौजवान भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, एसएससी हो नीट हो, या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, हर पेपर मे घोटाले हो रहे हैं.

चंद्रशेखर ने कहा कि 33 फ़ीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए 2023 में लागू हो चुका है. पार्लियामेंट से भी पास है, इसे लागू करने की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की है. महिलाओं को 33 फीसदी भी नहीं, बल्कि 50 फ़ीसदी आरक्षण देना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रीय खिलाड़ी अनुष्का पाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब एक नेशनल प्लेयर का ये हाल है कि उसके गायब होने के काफी समय बाद उसकी डेडबॉडी मिली तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा.

उन्होंने कहा, मेरी कुछ मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले कक्षा एक से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए. इलाज कराना इसना आसान हो, पेपर लीक बंद हो, नौजवानों को नौकरी, आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, भोजन माता, शिक्षामित्र अनुदेशक समेत तमाम कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले. उनका वेतन कम से कम 20 हजार रुपया होना चाहिए. पुलिसकर्मियों को 8 घंटे ड्यूटी, पीआरडी होमगार्ड जवानों को वेतन, साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, सप्ताह में एक दिन अवकाश. प्रमोशन में एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए.

चंद्रशेखर ने कहा, जिस वक्त योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, उस वक्त साधुओं के धरने में जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन किया था. आज प्रदेश में वह स्वयं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गाय को राजमाता का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं. बीजेपी गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेना है.

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