MCD उपचुनाव 2025: रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाएं हैं वोटिंग का मुद्दा, जानिए लोगों की क्या है अपेक्षाएं

बेरोजगारी,महंगाई ,दवाइयों की उपलब्धता बड़ी समस्या : स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त दवाइयों के मुद्दे पर अमीरुद्दीन ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के साथ-साथ दवाइयों की उपलब्धता भी बड़ी समस्या बन चुकी है. उन्होंने बताया कि पहले अर्बन हॉस्पिटल से दवाइयां मुफ्त मिलती थी. अब दवाइयां नहीं मिल रही हैं, बाजार से लेनी पड़ रही हैं. उन्होंने बताया कि अस्पतालों में जरूरी दवाइयों का अभाव घरों की आम तकलीफ बढ़ा रहा है. युवा मतदाता रोहन ने स्थानीय समस्याओं की ओर ध्यान खींचा. उन्होंने बताया कि मोहल्ले में पानी नहीं आता, आता भी है तो पानी गंदा आ रहा है, स्ट्रीट लाइट खराब है.

स्थानीय बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो रही वोटिंग : मतदाता मोहम्मद फराज ने बताया कि एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं तो आगे जो भी पार्टी जीते, उसमें किसी प्रकार की भ्रष्टाचार ना हो. एमसीडी में सब अपना काम ईमानदारी से करें. एमसीडी साफ-सफाई सहित अन्य काम पूरे तरीके से करें. वोट देने आए आमिर ने स्थानीय बुनियादी सुविधाओं पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा यहां नल से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है. कई-कई महीने पानी नहीं आता. गलियां सारी टूटी पड़ी हैं. कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है.

नई दिल्ली: राजधानी के ऐतिहासिक इलाकों चांदनी चौक और चांदनी महल में चल रहे एमसीडी बाई-इलेक्शन में मतदाताओं ने स्थानीय समस्याओं को सबसे बड़ा मुद्दा बताया. मतदान केंद्रों पर मिली प्रतिक्रियाओं में सफाई, पानी की आपूर्ति, टूटी सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और भ्रष्टाचार पर वोटर्स ने चिंता बताई. वोटर्स ने कहा कि किसी भी विजेतापक्ष से वह यही अपेक्षा रखते हैं कि वह ईमानदारी से काम करें और लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करें.

बेरोजगारी,महंगाई ,दवाइयों की उपलब्धता बड़ी समस्या (ETV Bharat)

रोजमर्रा की चिंताओं के समाधान की चिंता :मतदान केन्द्रों पर मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि चाहे जो भी पार्टी सत्ता में आए, लोगों की उम्मीदें सरल और ठोस हो.मतदान के माहौल ने साफ किया कि वोटरों की प्राथमिकता अब बड़ी राजनीतिक नारों से हटकर रोजमर्रा की ज़िन्दगी से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है. एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आने पर यही देखा जाएगा कि राजनीतिक दल इन स्थानीय समस्याओं को किस हद तक अपने एजेंडे में स्थान देते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इन रोजमर्रा की चिंताओं का समाधान कितनी तेजी और ईमानदारी से करते हैं.



विनोद नगर वार्ड में मतदान :दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के तहत विनोद नगर वार्ड में सरकारी स्कूल में सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ती दिखी. मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं और मतदाता उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखाई दिए.मतदान करने पहुंचे कई लोगों ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि वे क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट डाल रहे हैं. स्थानीय निवासियों ने उम्मीद जताई कि इस उपचुनाव के बाद उनके वार्ड के विकास कार्यों में तेजी आएगी.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क़: मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है. पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी रखे हुए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए और मतदाता बिना डर के मतदान कर सकें. मतदान केंद्रों के बाहर भी सुरक्षा घेरा बनाया गया है और भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिसकर्मी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

उपचुनाव में भी जनता बीजेपी के पक्ष में कर रही वोटिंग-नेगी (ETV Bharat)

विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने पटपड़गंज में की वोटिंग : दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के तहत पटपड़गंज विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने शनिवार को विनोद नगर वार्ड में पहुंचकर अपना मतदान किया. बता दें कि नेगी पहले इसी वार्ड से पार्षद थे और विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे के बाद ही विनोद नगर वार्ड में उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी.

उपचुनाव में भी जनता बीजेपी के पक्ष में कर रही वोटिंग-नेगी : नेगी ने यह भी कहा कि पार्षद के रूप में अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने विनोद नगर वार्ड में कई अभूतपूर्व विकास कार्य कराए और विधायक बनने के बाद भी क्षेत्र में विकास कार्य निरंतर जारी हैं.विधायक ने दावा किया कि इन सभी विकास कार्यों को देखते हुए विनोद नगर वार्ड की जनता भाजपा के साथ है और पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उपचुनाव के परिणाम में यह जनसमर्थन साफ दिखाई देगा.

