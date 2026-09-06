दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शव की नहीं हो सकी पहचान; CCTV खंगाल रही पुलिस
दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 इलाके में दुर्गा मंदिर के पास रविवार सुबह एक शख्स की डंडे और रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई.
Published : September 6, 2026 at 12:36 PM IST
नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में रविवार तड़के करीब पांच बजे एक व्यक्ति की डंडे और रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वारदात मयूर विहार फेज-3 इलाके में दुर्गा मंदिर के पास हुई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी थी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.
मृतक पर लाठी-डंडों से हमला
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि व्यक्ति पर लाठी-डंडों और रॉड से हमला किया गया. गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. मृतक की पहचान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे की वजह और वारदात में शामिल लोगों की पहचान जांच के बाद स्पष्ट होगी.
''मयूर विहार फेज-3 में एक व्यक्ति का शव मिला है. प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. मृतक की पहचान कराने के साथ ही वारदात में शामिल आरोपियों का पता लगाने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं.''राजीव कुमार, डीसीपी ईस्ट
आम आदमी पार्टी ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
घटना को लेकर कोंडली से आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के पास दुर्गा मंदिर के नजदीक एक व्यक्ति की हत्या हो गई. दिल्ली में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और खासतौर पर उनके कोंडली विधानसभा क्षेत्र में स्थिति चिंताजनक है. उनके अनुसार, क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है.पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हत्या के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.
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