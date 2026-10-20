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श्रीकृष्ण की नगरी में भगवान राम के साथ रावण की भी पूजा, जानिए क्या है परंपरा

मथुरा में रावण की पूजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी का देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. दूसरी ओर परंपरा के विपरीत भगवान श्री कृष्ण की नगरी में दशानन रावण की पूजा यमुना नदी के किनारे प्राचीन मंदिर में हुई. लंकेश्वर भक्त मंडल समिति के लोगों ने पुतला दहन का विरोध करते हुए कहा कि मरे हुए व्यक्ति का बार-बार पुतला फूंकना रीति परंपरा के खिलाफ है. दशानंन रावण प्रचंड विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता था.

मथुरा में रावण की पूजा (Video Credit; ETV Bharat) लंकेश्वर भक्त मंडल समिति ने रावण की महाआरती कर विधि विधान पूजा की. प्रतिवर्ष महादेव की आरती करने के बाद रावण की पूजा की जाती है. मंदिर प्रांगण में हुए अनेक आयोजन हरि कीर्तन के साथ भोज का भी आयोजन किया जाता है.