मंडावर में हृदयविदारक हादसा: महिला ने दो माह की नवजात के साथ की आत्महत्या

दौसा जिले के मंडावर में एक 30 वर्षीय महिला ने दो महीने की नवजात बेटी के साथ आत्महत्या कर ली.

Woman killed herself with daughter
मंडावर थाना, दौसा (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
दौसा: जिले के मंडावर कस्बे में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना घटित हुई. एक 30 वर्षीय महिला ने अपनी मात्र दो महीने की नवजात बेटी के साथ आत्महत्या कर ली. दोनों के शव रेल की पटरियों पर मिले. इस दर्दनाक हादसे में मां और दूधमुंही बच्ची दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई.

घटनास्थल पर हुआ दर्दनाक हादसा: यह हादसा आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर मंडावर रेलवे स्टेशन के पास पुराने रेलवे फाटक के निकट हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अचानक अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर ट्रैक पर आई और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए. ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही मंडावर थाना पुलिस और जीआरपी (रेलवे पुलिस) की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर मंडावर अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मृतका की शिनाख्त गगवाना गांव निवासी गीता मीणा (30 वर्ष) के रूप में हुई है. हादसे की जानकारी मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष (हल्देना) और ससुराल पक्ष (गगवाना) के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए.

जांच में जुटी पुलिस: मंडावर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. हालांकि, महिला ने यह कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. थाना प्रभारी के अनुसार, मृतका के पीहर पक्ष से रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम प्रक्रिया में जुटी हुई है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. आत्महत्या के कारणों का पता लगने तक पुलिस हर पहलू की छानबीन कर रही है.

