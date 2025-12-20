ETV Bharat / state

मंडावर में हृदयविदारक हादसा: महिला ने दो माह की नवजात के साथ की आत्महत्या

दौसा: जिले के मंडावर कस्बे में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना घटित हुई. एक 30 वर्षीय महिला ने अपनी मात्र दो महीने की नवजात बेटी के साथ आत्महत्या कर ली. दोनों के शव रेल की पटरियों पर मिले. इस दर्दनाक हादसे में मां और दूधमुंही बच्ची दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई.

घटनास्थल पर हुआ दर्दनाक हादसा: यह हादसा आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर मंडावर रेलवे स्टेशन के पास पुराने रेलवे फाटक के निकट हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अचानक अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर ट्रैक पर आई और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए. ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

इसे भी पढ़ें- भीलवाड़ा: युवक ने स्कूल में दी जान, पास खड़ी गाड़ी से हुई पहचान

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही मंडावर थाना पुलिस और जीआरपी (रेलवे पुलिस) की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर मंडावर अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मृतका की शिनाख्त गगवाना गांव निवासी गीता मीणा (30 वर्ष) के रूप में हुई है. हादसे की जानकारी मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष (हल्देना) और ससुराल पक्ष (गगवाना) के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए.