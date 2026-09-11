ETV Bharat / state

मकराना में भाजपा जिलाध्यक्ष को पार्टी के बागी प्रत्याशियों के समर्थकों ने घेरा...टिकट वितरण को लेकर सुनाई खरी-खोटी

मतदान केंद्र के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और निर्दलीयों के समर्थकों में बहस एवं धक्का-मुक्की. काफी देर हंगामा चला.

Party workers surround BJP District President Sunita in Makrana.
मकराना में भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता को घेरे कार्यकर्ता (Photo: Local Person)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: कुचामन-डीडवाना जिले की मकराना नगर परिषद चुनाव के मतदान के दौरान शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष सुनीता रांधड़ को जमकर खरी खोटी सुनाई गई.रांधड़ को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही घेर लिया. जिलाध्यक्ष सुनीता एक मतदान केंद्र पहुंची तो टिकट वितरण से नाराज भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों ने घेर लिया और जमकर खरी-खोटी सुनाई. बागी प्रत्याशी एवं भाजपा समर्थकों में जमकर बहस एवं धक्का-मुक्की भी हुई. जिलाध्यक्ष के घेराव के दौरान काफी देर हंगामे की स्थिति बनी रही.

भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांधड़ ने बताया कि टिकट वितरण के मामले को लेकर आज मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की होने लगी. उन्हें समझाया, लेकिन दोनों में अपने वर्चस्व की लड़ाई थी. अभी दोनों पक्षों में शांति है. घटना मकराना में पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर हुई.

मकराना में भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता को घेरे कार्यकर्ता. (Local Person)

पढ़ें: नगरीय निकाय चुनाव : फर्जी मतदान की शिकायत पर कुम्हेर में हंगामा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा

जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप: भाजपा जिलाध्यक्ष रांदड़ एक मतदान केंद्र पहुंची, जहां वार्ड नंबर 50 और 30 से बागी उम्मीदवारों के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया. भाजपा के नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर जिलाध्यक्ष के सामने जमकर विरोध जताया. कार्यकर्ताओं का आरोप था कि टिकट वितरण में पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई. इसी नाराजगी के चलते पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने बागियों ने मैदान में ताल ठोक दी. नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ भी नाराजगी जताई.

माहौल तनावपूर्ण : विरोध के दौरान माहौल गरमा गया. भाजपा कार्यकर्ताओं और बागी प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कहासुनी बढ़ गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर गाली-गलौच और धक्का-मुक्की होने लगी. मतदान केंद्र के बाहर अचानक हुए इस घटनाक्रम से कुछ देर माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया.

पढ़ें: हनुमानगढ़ में मतदान केंद्र पर हंगामा, दो प्रत्याशियों के बीच हुआ विवाद, ईंट से हमला करने का आरोप

TAGGED:

UPROAR IN MAKRANA
MAKRANA MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS
BJP PRESIDENT SIEGE IN MAKRANA
UPROAR OVER BJP TICKET DISTRIBUTION
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.