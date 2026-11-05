मैनपुरी में लेखपाल ने किसान के खाते से निकाले 4 लाख से अधिक रुपये, डीएम ने पुलिस हिरासत में भेजा
एसडीएम ने बताया, जांच में आरोप सही पाए गए हैं. तहसीलदार की तहरीर पर लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 11:02 PM IST
मैनपुरी : गंगा एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. किसान की पत्नी ने शमशेरगंज के लेखपाल सत्येंद्र शाक्य पर मुआवजे की रकम में से 4.80 लाख रुपये निकालने और दो ब्लैंक चेक अपने पास रखने का आरोप लगाया है. मामला सामने आने के बाद डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सख्त रुख अपनाते हुए लेखपाल को सस्पेंड कर पुलिस हिरासत में भिजवा दिया.
शमशेरगंज निवासी अमूल दास पुत्र रामेश्वर की करीब साढ़े चार बीघा जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसके एवज में उसे 59 लाख रुपये मुआवजा मिला है. अमूल दास की पत्नी नीलम जाटव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि लेखपाल ने मुआवजा भुगतान के लिए मैनपुरी की एचडीएफसी बैंक शाखा में खाता खुलवाया और उसकी कुछ चेक अपने पास रख लीं.
नीलम जाटव ने बताया, मुआवजे की रकम आने के बाद 4.80 लाख रुपये निकलने का मैसेज मिला. बैंक में जानकारी करने पर चेक के माध्यम से रकम निकाले जाने की बात पता चली. आरोप है कि लेखपाल से पूछने पर उसने जमीन के मुआवजे में से आठ लाख रुपये मांगने की बात कही. पीड़िता ने आशंका जताई कि लेखपाल के पास मौजूद दो ब्लैंक चेक से भी लाखों रुपये निकाले जा सकते हैं.
गुरुवार को डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी किशनी तहसील पहुंचे और आरोपी लेखपाल से पूछताछ की. डीएम के निर्देश पर पुलिस लेखपाल को हिरासत में लेकर थाने ले गई. एसडीएम नवनीता राय ने आरोपी लेखपाल सत्येंद्र शाक्य को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि किसान की पत्नी की शिकायत की जांच तहसीलदार के द्वारा की गई. आरोप सही पाए गए हैं. तहसीलदार की तहरीर पर लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
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