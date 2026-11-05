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मैनपुरी में लेखपाल ने किसान के खाते से निकाले 4 लाख से अधिक रुपये, डीएम ने पुलिस हिरासत में भेजा

किशनी तहसील पहुंचे डीएम ने लेखपाल से की पूछताछ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी : गंगा एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. किसान की पत्नी ने शमशेरगंज के लेखपाल सत्येंद्र शाक्य पर मुआवजे की रकम में से 4.80 लाख रुपये निकालने और दो ब्लैंक चेक अपने पास रखने का आरोप लगाया है. मामला सामने आने के बाद डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सख्त रुख अपनाते हुए लेखपाल को सस्पेंड कर पुलिस हिरासत में भिजवा दिया.

शमशेरगंज निवासी अमूल दास पुत्र रामेश्वर की करीब साढ़े चार बीघा जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसके एवज में उसे 59 लाख रुपये मुआवजा मिला है. अमूल दास की पत्नी नीलम जाटव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि लेखपाल ने मुआवजा भुगतान के लिए मैनपुरी की एचडीएफसी बैंक शाखा में खाता खुलवाया और उसकी कुछ चेक अपने पास रख लीं.