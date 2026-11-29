मैनपुरी में बेटे ने मां-बाप और बहन को कार से कुचला, दंपति की मौत, दो बिस्वा जमीन को लेकर था विवाद
गंभीर रूप से घायल बहन का सैफई के मिनी पीजीआई में चल रहा है. आरोपी पत्नी और एक साल की बच्ची को लेकर फरार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 8:55 PM IST
मैनपुरी : किशनी थाना क्षेत्र में बेटे ने अपने ही माता-पिता और नाबालिग बहन को कार से कुचल दिया. घटना में पिता और मां की मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल है. उसका उपचार सैफई स्थित मिनी पीजीआई में चल रहा है. घटना के बाद आरोपी बेटा अपनी पत्नी और एक साल की बच्ची के साथ फरार हो गया.
ग्राम दिवनपुर साहिनी के रहने वाले अजीम खान (50) का अपने बड़े बेटे अरमान के साथ दो बिस्वा जमीन और मकान को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि अरमान संपत्ति अपने नाम कराने के लिए पिता पर दबाव बना रहा था. इसी बात को लेकर परिवार में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी.
भतीजा मोनू खान ने बताया, रविवार को भी जमीन और मकान को लेकर विवाद बढ़ गया. इस दौरान अरमान ने अपने पिता के साथ अभद्रता की. इससे परेशान होकर अजीम खान ने डायल-112 पर फोन कर पुलिस से शिकायत की. सूचना पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और थाने जाने की बात कही.
अरमान अपनी पत्नी के साथ पहले ही थाने पहुंच गया. कुछ देर बाद थाने से घर लौटा और पत्नी को छोड़ दिया. इसके बाद अपनी ईको कार लेकर चला गया. वहीं अजीम अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर थाने से लौट रहे थे.
मोनू खान ने बताया, दिवनपुर मार्ग पर पहले से ही घात लगाकर बैठे अरमान ने पीछे से अजीम की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया.
हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. गंभीर रूप से घायल अजीम खान, उनकी पत्नी अख्तरी बेगम और बेटी गुल्फसा को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अजीम खान की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर हालत में अख्तरी बेगम और गुल्फसा को सैफई स्थित मिनी पीजीआई भेजा गया, जहां उपचार के दौरान अख्तरी बेगम ने भी दम तोड़ दिया.
अरमान दिल्ली में बेकरी का काम करता है और उसकी शादी को अभी करीब एक वर्ष ही हुआ है. परिवार में चार बहनें और दो भाई बताए जा रहे हैं. क्षेत्राधिकारी भोगांव रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि पुलिस द्वारा मृतकों के शवों के पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है. अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आरोपी की तलाश और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.
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