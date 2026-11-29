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मैनपुरी में बेटे ने मां-बाप और बहन को कार से कुचला, दंपति की मौत, दो बिस्वा जमीन को लेकर था विवाद

पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी : किशनी थाना क्षेत्र में बेटे ने अपने ही माता-पिता और नाबालिग बहन को कार से कुचल दिया. घटना में पिता और मां की मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल है. उसका उपचार सैफई स्थित मिनी पीजीआई में चल रहा है. घटना के बाद आरोपी बेटा अपनी पत्नी और एक साल की बच्ची के साथ फरार हो गया.

ग्राम दिवनपुर साहिनी के रहने वाले अजीम खान (50) का अपने बड़े बेटे अरमान के साथ दो बिस्वा जमीन और मकान को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि अरमान संपत्ति अपने नाम कराने के लिए पिता पर दबाव बना रहा था. इसी बात को लेकर परिवार में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी.