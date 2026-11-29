मैनपुरी में पिता ने ढाई साल के बेटे को मार डाला! पांच साल का बड़ा भाई बोला- पापा ने चारपाई से पटक दिया
बच्चों के मां की मौत हो चुकी है. पुलिस आरोपी पिता का तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 9:33 PM IST
मैनपुरी : बिछवां क्षेत्र के गांव किन्हावर में रविवार को पिता ने अपने ढाई साल के बेटे को पटक-पटक कर मार दिया. घटना के बाद से आरोपी पिता फरार हो गया. घटना के समय घर में मौजूद उसके पांच साल के बड़े भाई ने पुलिस को पूरी बात बताई. हालांकि पुलिस ने अभी पटककर हत्या किए जाने की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा.
गांव किन्हावर में भानु अपने तीन बच्चों के साथ रहता है. कुछ महीने पहले भानु की पत्नी की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि रविवार को घर से बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दीं. इसी दौरान ग्रामीणों ने भानु को घर से बाहर जाते देखा. बच्चों की आवाज सुनकर ग्रामीण घर के अंदर पहुंचे तो वहां ढाई वर्षीय मासूम सौरभ मृत अवस्था में पड़ा मिला. मासूम की नाक से खून निकल रहा था.
मौके पर मौजूद पांच वर्षीय बड़े भाई ने ग्रामीणों को बताया कि उसके पिता ने छोटे भाई को चारपाई से पटक दिया, जिसके बाद वह भाग गए. बच्चे की बात सुनकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर बिछवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मामले में भोगांव के क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि बच्चे को पटक-पटककर मारने की बात अभी प्रमाणित नहीं हुई है. बच्चे के शरीर पर फिलहाल ऐसी चोटें नहीं मिली हैं, जिनसे इस आरोप की पुष्टि हो सके. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी तक मामले में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पिता की तलाश की जा रही है.
यह भी पढ़ें : मैनपुरी में बेटे ने मां-बाप और बहन को कार से कुचला, दंपति की मौत, दो बिस्वा जमीन को लेकर था विवाद