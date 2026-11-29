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मैनपुरी में पिता ने ढाई साल के बेटे को मार डाला! पांच साल का बड़ा भाई बोला- पापा ने चारपाई से पटक दिया

घर के बाहर जुटी ग्रामीणों की भीड़. ( Photo Credit; mainpuri police )

मैनपुरी : बिछवां क्षेत्र के गांव किन्हावर में रविवार को पिता ने अपने ढाई साल के बेटे को पटक-पटक कर मार दिया. घटना के बाद से आरोपी पिता फरार हो गया. घटना के समय घर में मौजूद उसके पांच साल के बड़े भाई ने पुलिस को पूरी बात बताई. हालांकि पुलिस ने अभी पटककर हत्या किए जाने की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा.

गांव किन्हावर में भानु अपने तीन बच्चों के साथ रहता है. कुछ महीने पहले भानु की पत्नी की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि रविवार को घर से बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दीं. इसी दौरान ग्रामीणों ने भानु को घर से बाहर जाते देखा. बच्चों की आवाज सुनकर ग्रामीण घर के अंदर पहुंचे तो वहां ढाई वर्षीय मासूम सौरभ मृत अवस्था में पड़ा मिला. मासूम की नाक से खून निकल रहा था.