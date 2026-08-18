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महराजगंज में एक दिन में 6 मौत; बर्थडे मनाने जा रहे चार युवकों को डंपर ने कुचला, मासूम को स्कूल वैन ने रौंदा

सिंदुरिया-निचलौल मार्ग बाइक सवार चार युवकों को डंपर ने कुचल दिया. चारों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की.
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; Maharajganj Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 11:20 PM IST

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महराजगंज : जिले में मंगलवार का दिन हादसों के नाम रहा. निचलौल, घुघली और नौतनवा थाना क्षेत्रों में हुए अलग-अलग हादसों में चार युवकों, दो वर्षीय मासूम समेत छह लोगों की मौत हो गई. सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. सीएम योगी ने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने हेतु निर्देश दिए हैं.

सबसे दर्दनाक हादसा निचलौल थाना क्षेत्र में हुआ. सिंदुरिया-निचलौल मार्ग पर दमकी गांव के पास बाइक सवार चार युवकों की जान चली गई. मृतकों की पहचान पचमा गांव निवासी सन्नी (22), शिव (18), विवेक (20) और संतोष (19) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चारों युवक एक ही परिवार से थे और किसी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निचलौल शहर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी.

निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

वहीं, घुघली थाना क्षेत्र के ढेकही गांव में मंगलवार अपराह्न करीब तीन बजे अपने दरवाजे पर दादी के पास खेल रहे दो वर्षीय पुल्लू उर्फ निहाल पुत्र बृजेश शर्मा को स्कूली वाहन ने टक्कर मार दी. गंभीर हालत में परिजन उसी वाहन से उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

निहाल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. महज 10 दिन पहले ही उसका मुंडन संस्कार हुआ था. पिता विदेश में कमाते हैं. बेटे की मौत की खबर सुनकर मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर स्थिति को संभाला. उधर, नौतनवा थाना क्षेत्र में मॉडर्न स्कूल के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुटी है. एक ही दिन में तीन थाना क्षेत्रों में छह मौतों से जिले में मातम पसरा रहा.

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