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महराजगंज में बेटे ने पिता को पटक-पटककर मार डाला, पत्नी की पिटाई करने से रोका था

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

पुलिस आरोपी बेटे की कर रही तलाश.
पुलिस आरोपी बेटे की कर रही तलाश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 10:12 PM IST

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महराजगंज : सदर कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया. पत्नी के साथ मारपीट कर रहे बेटे को समझाने पहुंचे पिता की कथित रूप से बेटे ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरदेउरा गांव में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. आरोप है कि गांव निवासी शेपनाथ शराब के नशे में घर पहुंचा और किसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा. घर में हो रहे हंगामे और चीख-पुकार की आवाज सुनकर उसके पिता हरिखमन बीच-बचाव के लिए पहुंचे. उन्होंने बेटे को समझाने का प्रयास किया और पत्नी की पिटाई करने से रोका.

परिजनों के अनुसार, पिता की यह बात शेषनाथ को नागवार गुजरी. आरोप है कि उसने पत्नी को छोड़कर अपने पिता पर ही हमला बोल दिया. उसने उन्हें सड़क पर पटक-पटककर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मृतक के छोटे बेटे मनोज ने बड़े भाई शेपनाथ के खिलाफ तहरीर देकर पिता की हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

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