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महराजगंज में बेटे ने पिता को पटक-पटककर मार डाला, पत्नी की पिटाई करने से रोका था

महराजगंज : सदर कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया. पत्नी के साथ मारपीट कर रहे बेटे को समझाने पहुंचे पिता की कथित रूप से बेटे ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरदेउरा गांव में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. आरोप है कि गांव निवासी शेपनाथ शराब के नशे में घर पहुंचा और किसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा. घर में हो रहे हंगामे और चीख-पुकार की आवाज सुनकर उसके पिता हरिखमन बीच-बचाव के लिए पहुंचे. उन्होंने बेटे को समझाने का प्रयास किया और पत्नी की पिटाई करने से रोका.

परिजनों के अनुसार, पिता की यह बात शेषनाथ को नागवार गुजरी. आरोप है कि उसने पत्नी को छोड़कर अपने पिता पर ही हमला बोल दिया. उसने उन्हें सड़क पर पटक-पटककर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.