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महराजगंज में नए जूते के झगड़े में भाई बन गया हैवान

ASP सिद्धार्थ ने बताया कि घुघली थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव के नौकाटोला में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई द्वारा कैंची से वार किया गया.

BROTHER TURNS INTO A MONSTER
महराजगंज में नए जूते के झगड़े में भाई बन गया हैवान. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 6:22 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
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महराजगंज: जिले के घुघली थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां जूते पहनने को लेकर हुए झगड़े में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घुघली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौमुखा नौका टोला में सोमवार सुबह करीब 10:35 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां सूरज शर्मा (16) और उसके छोटे भाई लक्ष्मण शर्मा (15) के बीच ऑनलाइन मंगाए गए जूतों को पहले पहनने को लेकर कहासुनी हो गई. मामूली विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि बड़े भाई सूरज ने आपा खो दिया.

महराजगंज में नए जूते के झगड़े में भाई बन गया हैवान. (ETV Bharat)

आरोप है कि गुस्से में आकर सूरज ने पास में मौजूद कैंची से लक्ष्मण पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसने लक्ष्मण के सिर और हाथ पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघली भेजा गया.

वहीं चिकित्सकों ने हालत नाज़ुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल महाराजगंज रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है. वहीं घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और हर कोई इस बात से हैरान है कि एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया.

ASP सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि घुघली थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव के नौका टोला में दो भाई के आपसी विवाद जिसमे बड़े भाई द्वारा छोटे भाई द्वारा कैंची से वार किया गया, जिसमें वह घायल हुआ. पुलिस द्वारा उसको घुघली सीएचसी पर लाया वहा से उसको जिला अस्पताल रेफर दिया. जहां उसको डाक्टर द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया. मरने वाला और मारने वाला दोनों भाई नाबालिग हैं. अग्रिम कार्रवाई जारी है.

Last Updated : April 20, 2026 at 6:31 PM IST

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जूते पहनने को लेकर क़त्ल
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